The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, la version next-gen largement améliorée officialisée et datée, mais l'upgrade ne sera pas gratuite

Garni de plusieurs extensions, porté sur Switch et amélioré sur next-gen avec un patch optimisant son framerate, The Outer Worlds a déjà eu une belle vie depuis son lancement en 2019. Et alors que les fans attendent sa suite, The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment et Private Division vont lui offrir un beau baroud d'honneur.



The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, projet qui avait fuité il y a quelques mois via un dépôt de nom, vient d'être confirmé et sera bien une version ultime à destination des PS5, Xbox Series X|S et PC. Le RPG spatial offrira alors « une meilleure résolution graphique, un système météo dynamique, une refonte de l'éclairage et des environnements, de meilleures performances, des temps de chargement réduits, des personnages plus détaillés, une limite de niveau plus élevée » et plus encore. Shyla Schofield en a dit un peu plus sur le PlayStation Blog, avec un focus sur les optimisations pour la PS5.

Aller au-delà des améliorations visuelles

Bien sûr, améliorer les graphismes était indispensable. Nous avons désormais la 4K, 60 images par seconde, une lumière volumétrique, des systèmes de particules améliorés et des décors bien plus denses. Nous avons aussi relevé la barre de plusieurs autres manières : l’IA des adversaires et des compagnons a été améliorée, la sensation d’être en monde ouvert également, grâce à une meilleure profondeur de champ et des paysages retravaillés. Nous avons mis à jour les conditions météo et retravaillé tant les modèles des personnages que leurs animations. Mais ne vous inquiétez pas, nous n’avons évidemment pas touché à ce qui rendait The Outer Worlds tellement fantastique. On n’allait pas réinventer la roue, mais ajouter des pneus neufs, c’est toujours un plus.

Ceci étant dit, l’une des fonctionnalités complètement nouvelles, c’est la prise en compte des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la manette sans fil DualSense. Quand vous utilisez des armes à distance, vous apprécierez pleinement les effets dans les gâchettes. Dans le cas du lance-flammes par exemple, le joueur sentira une pression linéaire. Alors que pour une arme automatique, vous sentirez dans vos doigts le recul de chaque balle quand elle est tirée. Pour les armes à un coup, comme un fusil de précision ou un fusil à pompe, l’effet donne l’impression d’appuyer sur une détente jusqu’à ce que le coup parte et que la résistance diminue. Vraiment cool, non ? Et le jeu n’est pas seulement plus beau, il est aussi plus complet.

Améliorer une légende

Si les améliorations dont nous venons de parler ne suffisaient pas pour justifier une nouvelle édition, nous avons ajouté à la Spacer’s Choice Edition tous les DLS du jeu original : Péril sur Gorgone et Meurtre sur Éridan. Ça en jette. Cela rend l’expérience de jeu encore plus riche ! Petit point à ce sujet : nous savons que de nombreux joueurs appréciaient que l’expérience de jeu soit abordable, ni trop courte, ni trop longue. Et rassurez-vous, ces deux DLC ne prolongent pas l’histoire principale du jeu. Ce sont des expériences à part, qui offrent des arcs narratifs différents à découvrir si vous le décidez et quand vous le décidez, à compter du moment où vous avez atteint le niveau requis. À ce propos, nous avons augmenté la limite de niveaux qui est maintenant de 99, ce qui offre encore plus d’options pour développer votre personnage via les sept branches de l’arbre des compétences.