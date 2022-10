The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, une vraie édition PS5 et Xbox Series X et S en approche pour le jeu d'Obsidian ?

The Outer Worlds 2 a été annoncé l'année dernière et devrait cette fois être édité en exclusivité par Xbox, propriétaire d'Obsidian Entertainment. Le studio n'en a cependant peut-être pas encore totalement terminé avec le premier épisode. Alors qu'il avait eu droit à une petite mise à jour apportant du 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S, il semblerait qu'une vraie version next-gen soit en préparation.

Le Taiwan Digital Game Rating Committee vient en effet de lister un certain The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition pour PS5, Xbox Series X|S et PC. Le produit avait déjà être classifié par le Game Rating and Administration Committee of Korea en août, alors sans précision sur les plateformes concernées. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une édition spéciale avec des technologies améliorées pour la next-gen, mais peut-être aussi du contenu inédit qui justifierait cette appellation inédite et cette ressortie sur ordinateur personnel (une édition The Outer Worlds : Pack approuvé par le conseil existe déjà avec le jeu et ses extensions Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone).

Nous deviendrons donc faire connaissance officiellement avec ce The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition dans les semaines à venir. Le jeu de base est sinon disponible à partir de 11,27 € sur Amazon.fr.