The Outer Worlds : Digital Foundry analyse la version Switch, c'est moche

The Outer Worlds est sorti en octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le jeu de rôle à la première personne d'Obsidian Entertainment a plus ou moins séduit les joueurs, mais il était très attendu sur Nintendo Switch. Le titre a été reporté à cause du COVID-19, mais le voici enfin, et Digital Foundry a analysé ce portage :

C'est Virtuos qui s'est chargé de développer The Outer Worlds sur Nintendo Switch, et le résultat n'est pas beau du tout. Certes, la console de salon portable est moins puissante qu'une PS4 ou une Xbox One, mais ici, les textures ont perdu tous leurs détails, il y a du clipping, l'effet de flou derrière les PNJ lors des dialogues a disparu, et il y a pas mal de chutes de framerate... Contrairement à ce qui a été annoncé, le titre tourne en 720p sur une TV avec le dock et en 540p en mode Portable.

The Outer Worlds sera disponible le 5 juin sur Nintendo Switch via l'eShop ou en version physique.

