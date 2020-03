The Outer Worlds : une nouvelle date de sortie et un gros patch day one sur Switch

The Outer Worlds aurait du voir le jour sur Nintendo Switch au début du mois de mars, mais il fut l'un des premiers jeux dont le développement fut impacté par le coronavirus. L'équipe de Virtuos possède une partie de ses équipes en Chine, et n'a pas pu travaillé correctement lorsque le pays était fortement impacté par la crise sanitaire.

Ce recalage de calendrier a néanmoins permis à The Private Division de proposer une version physique avec une cartouche, quand seul un code aurait dû être disponible dans le boîtier. Il précise désormais qu'au lancement du jeu sur Switch, il faudra tout de même télécharger un patch day one de 6 Go qui « optimisera le gameplay, fournira des textures haute résolution supplémentaires et inclura d'autres correctifs ».

La nouvelle date de sortie vient d'ailleurs d'être annoncée : The Outer Worlds verra le jour sur la console de Nintendo le 5 juin 2020. Il sera vendu pour 59,99 €, aussi bien en physique que sur l'eShop.