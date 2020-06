TEST de The Outer Worlds : une version Switch moche, vraiment très moche

Virtuos est déjà bien connu des possesseurs de Nintendo Switch, nous lui devons le très bon portage de Dark Souls: Remastered, et récemment, il a œuvré pour 2K Games en portant BioShock: The Collection et XCOM 2 Collection sur la console de salon portable. Le premier était très bon, mais le deuxième un peu moins. Virtuos est déjà de retour avec The Outer Worlds, pour un portage Switch catastrophique.

Il n'y a vraiment rien qui va dans cette version Switch.

N'y allons pas par quatre chemins, The Outer Worlds est scandaleusement moche sur la petite console de Nintendo. Que ce soit en mode Portable ou une fois la machine connectée à une TV avec le dock, les graphismes sont ignobles, les textures n'affichent aucun détail et sont compressées à l'excès, le clipping est omniprésent, les environnements sont moches, les objets manquent de finition, les visages ne sont pas beaux, le jeu a des chutes de framerate et les temps de chargement sont très, très long, près d'une minute pour changer de zone (en entrant dans une ville, par exemple). Heureusement que l'écran pour patienter arbore de jolis artworks. En mode Portable précisément, l'image affiche un effet de flou, sans doute pour cacher la misère, mais qui rend l'ensemble encore plus moche.

Les développeurs ont par ailleurs eu l'idée de rajouter du motion gaming, avec une option intéressante. Le joueur peut choisir s'il veut bouger la caméra avec le gyroscope des Joy-Con, de la manette Pro ou de la console tout le temps, ou uniquement lorsqu'il vise avec une arme. Sur le papier, c'est intéressant, et la seconde option aurait pu être sympathique si la sensibilité n'était pas si énorme. Le viseur part dans tous les sens, difficile d'être précis dans ces conditions, l'option est vite désactivée pour revenir à un système de visée plus classique avec les joysticks uniquement. Décidément, il n'y a vraiment rien qui va dans cette version Switch.

Alors certes, The Outer Worlds est sur Nintendo Switch, c'est un plus pour la console nipponne, mais ce portage visuellement catastrophique est quand même vendu 49,99 €, sur l'eShop ou en boîte (le jeu est sur une cartouche et ne pèse que 12 Go dans sa version numérique). Difficile d'accepter un tel résultat, et si vous n'avez pas de PC, de PS4 ou de Xbox One pour jouer à The Outer Worlds (qui est un très bon FPS/RPG, ne l'oublions pas), il vaut mieux passer son chemin et économiser son argent pour un autre titre du même genre.

Lire aussi : TEST de The Outer Worlds : l’odyssée de l’espace part en cacahouètes

The Outer Worlds est disponible sur Nintendo Switch au prix de 49,99 € sur Amazon.fr et à la Fnac, ou contre 59,99 € chez Micromania et Leclerc. À ce prix là, achetez plutôt Borderlands Legendary Collection.

Les plus L'écran de chargement est joli

Le jeu est sur la cartouche, youpi Les moins C'est visuellement horrible

Du clipping partout

En Portable, il y a un effet de flou

Les temps de chargement à rallonge

Le motion gaming trop sensible

Notation Graphisme en mode TV 4 20 Graphisme en mode Portable 6 20 Bande son 13 20 Jouabilité 12 20 Durée de vie 18 20 Scénario 17 20 Verdict 5 20