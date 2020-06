TEST de XCOM Collection 2 : un portage Switch qui sent l'alien cramé

Firaxis Games et 2K Games ont sorti à l'origine XCOM 2 sur PC, PS4 et Xbox One en 2016, puis l'extension War of the Chosen l'année suivante. Le jeu tactique au tour par tour contre des extraterrestres vient de débarquer sous le nom de XCOM 2 Collection sur Switch, regroupant tous les contenus additionnels. Un portage qui s'est visiblement fait dans la douleur.

XCOM 2 Collection sur Switch, c'est un peu une déception.

Malheureusement, XCOM 2 Collection est loin d'être une réussite technique sur Nintendo Switch, le titre souffre d'un aliasing assez prononcé en mode Portable, malgré des graphismes arborant un réalisme légèrement cartoonesque. Les textures sont globalement assez propres malgré ce défaut, mais il faut affronter des temps de chargements un peu longuets et surtout des ralentissements en pleine partie qui cassent l'immersion.

Une fois la Switch branchée sur une télévision avec le dock, le résultat est encore pire. Certes, il y a moins de ralentissements, mais il faut ici compter sur un aliasing omniprésent qui gâche l'image, ainsi que des textures vraiment vilaines sur les personnages et les environnements. Pour un jeu de 2016, c'est très moche, mais il faut rappeler que le titre n'était déjà pas un modèle d'optimisation à sa sortie il y a quatre ans, Virtuos, qui s'est chargé de ce portage, a sans doute fait du mieux possible, mais le résultat est décevant.

Et c'est bien dommage, parce qu'outre les graphismes et l'optimisation à la traine, XCOM 2 Collection est un excellent jeu tactique au tour par tour, très complet avec ses DLC et la grosse extension War of the Chosen. Ce contenu additionnel rajoute trois nouvelles factions pour lutter contre les Élus, des défis et tout un tas de petites nouveautés. Le titre ne propose pas de commandes liées au motion gaming ou via l'écran tactique, cela aurait été amusant, mais jouer à XCOM 2 Collection avec les Joy-Con ou la manette Pro reste très agréable dans l'ensemble.

XCOM 2 Collection sur Switch, c'est un peu une déception. La console de Nintendo accueille un excellent titre tactique, riche en contenu, mais le portage souffre de gros défauts techniques qui font relativiser l'achat. Sur une TV, c'est un calvaire visuel à cause des textures grossières, et en mode Portable, c'est un peu plus joli, mais il y a des ralentissements qui peuvent être agaçants. En prenant en compte cela, difficile de conseiller ce portage, les amateurs du genre ayant sans doute un PC, une PS4 ou une Xbox One sous la main.

XCOM 2 Collection est disponible sur Nintendo Switch, au prix de 49,99 €, uniquement via l'eShop. Vous pouvez acheter une carte prépayée de 50 € chez Micromania.

Les plus Un excellent jeu tactique sur Switch

Une énorme durée de vie avec War of the Chosen Les moins De l'aliasing un peu partout

Des ralentissements en mode Portable

Vraiment moche sur une TV

Notation Graphisme en mode TV 7 20 Graphisme en mode Portable 12 20 Bande son 14 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 18 20 Scénario 16 20 Verdict 11 20