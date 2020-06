The Outer Worlds se lance sur Switch avec une vilaine vidéo

En octobre dernier, Obsidian Entertainment lançait sur PC, PlayStation 4 et Xbox One The Outer Worlds, un jeu de rôle à la première personne qui a réussi à séduire les joueurs et la critique grâce à son univers et son écriture. Le titre a droit aujourd'hui à un portage sur Nintendo Switch, voici la bande-annonce de lancement :

Private Division, éditeur du jeu, n'essaye pas vraiment de le cacher, le portage de The Outer Worlds n'est vraiment pas beaucoup du tout, la vidéo ci-dessus met en avant des graphismes vraiment vilains, et tente quand même de séduire les joueurs en rappelant les bons mots de la presse spécialisée, qui avait testé le titre sur PC, PS4 ou Xbox One. Une astuce qui va marcher ?

The Outer Worlds est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch, en version physique ou sur l'eShop, vous pouvez retrouver notre test ci-dessous.

Lire aussi : TEST de The Outer Worlds : une version Switch moche, vraiment très moche