Steam change ses règles, des centaines de jeux bientôt supprimés ?

La fin des jeux pour adultes sur Steam ?





Plateforme incontournable sur PC, Steam accueille tout un tas de jeux, sans vraiment de restrictions. Depuis 2018, la plateforme de Valve permet même d'acheter des jeux pour adultes, Steam bannissant seulement quelques titres qui enfreignent la loi. Mais, comme l'a remarqué Eurogamer, Valve a mis à jour les règles à respecter pour publier son jeu sur Steam avec une nouvelle interdiction : « Contenu susceptible d'enfreindre les règles et normes établies par les organismes de traitement de paiement de Steam et les réseaux bancaires associés, ou par les fournisseurs de réseaux Internet (notamment dans le cas de certains types de contenu réservé aux adultes) ».

Les services de paiement imposent leurs règles à Valve





Sur Internet, les services de paiement font la loi et peuvent arrêter de fournir leurs services à des plateformes. Ces dernières n'ont alors plus moyen de faire payer les utilisateurs pour acheter leurs produits, autant dire que les détenteurs des plateformes font tout pour préserver leur accord avec eux. Comme l'a rappelé le vidéaste NoahFuel, des plateformes comme Patreon, Tumblr et OnlyFans ont déjà subi des pressions de la part de Visa ou MasterCard pour qu'elles suppriment le contenu NSFW (Not Sure For Work), généralement du contenu pour adulte. Ici, ce serait PayPal qui aurait fait pression sur Steam. Et sur Steam, il y a un paquet de jeux pour adultes.

Tous les jeux LGBTQ+ menacés ?





Comme le montre SteamDB, des dizaines de jeux ont déjà été renommées ou supprimées sur la plateforme de Valve. Des jeux pour adultes, jouant parfois avec les limites de la légalité, mais il s'agit en général de simples titres pornographiques. Le début d'une hécatombe qui menacerait bien d'autres jeux, selon NoahFuel. Généralement, ce genre de changements visent les jeux de la communauté LGBTQ+, certains jeux pour adultes pourraient être eux aussi supprimés à l'avenir pour suivre cette nouvelle règle, mais aussi des titres plus classiques issus de la communauté LGBTQ+ comme Celeste (Madeline étant une femme trans), sas mentionner des jeux comme Baldur's Gate 3, un RPG ultra populaire, notamment au sein de la communauté LGBTQ+. Ici, selon les analystes de SteamDB, Valve ciblerait essentiellement les jeux abordant le thème de l'inceste.

Mais voilà, PC Gamer se pose une question : pourquoi Valve n'a pas simplement interdit la publication de ces jeux en y faisant précisément mention dans ses règles ? Eh surtout, pourquoi certains titres évoquant ce thème précis sont encore en ligne ? Ont-ils échappé au bannissement automatique ? La règle est-elle finalement un peu différente ?

Valve s'explique vaguement





La communauté s'inquiète, à juste titre. Il faut dire que Valve a simplement mis à jour ses règles sans vraiment les détailler, mais il a quand même envoyé après-coup un communiqué à Eurogamer afin d'expliquer ce changement :

Nous avons récemment été informés que certains jeux sur Steam pourraient enfreindre les règles et normes établies par nos processeurs de paiement, leurs réseaux de cartes et leurs banques. Par conséquent, nous retirons ces jeux de la vente sur le Steam Store, car la perte des moyens de paiement empêcherait les clients d'acheter d'autres titres et contenus de jeu sur Steam.

Valve explique enfin qu'il contactera chaque développeur pour lui informer si l'un de ses jeux est concerné par ce changement de réglementation, mais pour le grand public, c'est toujours aussi flou. De son côté, GOG.com n'a pas loupé l'occasion de faire parler de lui et vient de lancer des promotions sur les jeux pour adultes.