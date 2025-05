GeForce NOW débarque sur Steam Deck avec de grosses améliorations, six jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit six titres, mais ce n'est clairement pas l'information la plus importante de la semaine. NVIDIA vient de lancer son application GeForce NOW native sur Steam Deck, permettant d'utiliser le service en dehors d'un navigateur.

En plus de réduire la latence, GeForce NOW permet de jouer en 1440p à 120 fps ou en 4K à 60 fps en connectant le Steam Deck à une TV compatible et même de profiter du HDR sur la version OLED. C'est une énorme avancée pour les utilisateurs de GFN qui possède la machine portable de Valve et NVIDIA affirme que l'autonomie du Steam Deck est 50 % supérieure en streamant des jeux depuis le cloud. Du côté des jeux rajoutés dans le catalogue cette semaine, les voici :

Nice Day for Fishing (Nouvelle sortie sur Steam, le 29 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 29 mai) ; Cash Cleaner Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Tokyo Xtreme Racer (Steam) ;

(Steam) ; The Last Spell (Steam) ;

(Steam) ; Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam) ;

(Steam) ; Torque Drift 2 (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S à 329,99 € sur Amazon et Cdiscount.