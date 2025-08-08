GeForce NOW : cinq jeux rajoutés, voici la liste complète des nouveautés

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit cinq titres, dont un très récent jeu d'action avec des mafieux italiens.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW cette semaine :

Au passage, NVIDIA rappelle que Marvel Rivals est déjà disponible sur GeForce NOW et accueille la Saison 3.5 avec de nouveaux héros, cartes et modes de jeu.

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR.