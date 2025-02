GeForce NOW : deux gros jeux du moment et cinq autres titres rajoutés au catalogue

NVIDIA célèbre actuellement le cinquième anniversaire de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Tout au long du mois de février, de nombreux gros jeux seront rajoutés au catalogue et dès cette semaine, ce sont deux titres très attendus qui rejoignent GeForce NOW.

Nous retrouvons ainsi Kingdom Come: Deliverance II de Warhorse Studios et Sid Meier’s Civilization VII de Firaxis Games, voici la liste complète des nouveautés :

Kingdom Come: Deliverance II (Nouvelle sortie sur Steam, 4 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 4 février) Sid Meier’s Civilization VII (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, accès anticipé le 5 février)

(Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, accès anticipé le 5 février) Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 6 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 février) SWORN (Nouvelle sortie sur Steam, 6 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 février) Alan Wake (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) Far Cry: New Dawn (Nouvelle sortie sur PC Game Pass, 4 février)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming arrivera prochainement sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S contre 329,99 € sur Amazon et Fnac.