GeForce NOW : les deux RPG du moment et six autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit huit titres, dont deux démos, mais surtout deux jeux de rôle qui viennent de sortir.

Clair Obscur: Expedition 33 et The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sont désormais jouables en streaming via GeForce NOW, le catalogue du service de NVIDIA compte maintenant plus de 2 100 jeux disponibles en cloud gaming. Voici la liste complète des nouveautés de la semaine :

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 22 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 22 avril) ; Sunderfolk (Nouvelle sortie sur Steam, le 23 avril) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 23 avril) ; Clair Obscur: Expedition 33 (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, le 24 avril) ; (TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré...) Ace Attorney Investigations Collection (Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Ace Attorney Investigations Collection Demo (Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ;

(Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store) ; Dead Rising Deluxe Remaster Demo (Steam) ;

(Steam) ; EXFIL (Steam) ;

(Steam) ; Sands of Aura (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S à 329,99 € sur Amazon et Fnac.