GeForce NOW : 5 jeux, dont deux titres Xbox Game Studios et un GTA-like avec la police, rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit cinq titres, NVIDIA a préféré la qualité à la quantité cette semaine. Mais avant cela, GeForce NOW passe en version 2.0.74, une mise à jour qui synchronise automatiquement les bibliothèques pour le PC Game Pass et Ubisoft+ et ajoute automatiquement les jeux pris en charge dans Ma Bibliothèque après s'être connecté à Ubisoft, Battle.net et Xbox. Les SHIELD TV passent en version 9.2.1 avec du 1080p à 120 fps ou du 4K à 60 fps pour les abonnés Ultimate.

Pour en revenir aux jeux vidéo, les utilisateurs de GeForce NOW peuvent exploser du démon et s'envoyer en l'air avec titres Xbox Game Studios, se bastonner avec une compilation de jeux Capcom, gérer une forge médiévale et arrêter des criminels dans un GTA-like :

NVIDIA rappelle au passage que les abonnés Ultimate et Performance peuvent obtenir la skin DOOM Slayer Verdant dans DOOM: The Dark Ages via le programme de récompenses GeForce NOW, jusqu'au 15 juin prochain. Vous pouvez acheter le FPS d'id Software à 71,99 € sur Gamesplanet.