GeForce NOW : 5 jeux rajoutés et le programme de novembre 2024 dévoilé

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le catalogue accueille aujourd'hui cinq nouveaux titres, dont de très gros jeux et une démo, mais le constructeur de cartes graphiques dévoile également les autres jeux attendus dans le courant du mois de novembre 2024.

Sans plus attendre, voici les cinq jeux rajoutés cette semaine à GeForce NOW :

Life Is Strange : Double Exposure (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible dans le Microsoft Store, 29 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible dans le Microsoft Store, 29 octobre) Dragon Age : The Veilguard (Nouvelle sortie sur Steam et EA App, 31 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam et EA App, 31 octobre) Resident Evil 4 (Steam)

(Steam) Resident Evil 4 Chainsaw Demo (Steam)

(Steam) VRChat (Steam)

Et voici les titres qui arriveront dans le courant du mois de novembre 2024 :

Metal Slug Tactics (nouvelle version sur Steam, 5 novembre)

(nouvelle version sur Steam, 5 novembre) Planet Coaster 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre) Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate (Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre) Les Fourmis (Nouvelle version sur Steam, 7 novembre)

(Nouvelle version sur Steam, 7 novembre) Unrailed 2 : Back on Track (Nouvelle version sur Steam, 7 nov.)

(Nouvelle version sur Steam, 7 nov.) Farming Simulator 25 (Nouvelle version sur Steam, 12 novembre)

(Nouvelle version sur Steam, 12 novembre) Sea Power : Naval Combat in the Missile Age (Nouvelle version sur Steam, 12 novembre)

(Nouvelle version sur Steam, 12 novembre) Industry Giant 4.0 (Nouvelle version sur Steam, 15 nov.)

(Nouvelle version sur Steam, 15 nov.) Towers of Aghasba (Nouvelle version sur Steam, 19 nov.)

(Nouvelle version sur Steam, 19 nov.) S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 20 novembre)

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 20 novembre) Star Wars Outlaws (Nouvelle sortie sur Steam, 21 novembre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 21 novembre) Dungeons & Degenerate Gamblers (Steam)

(Steam) Headquarters : World War II (Steam)

(Steam) PANICORE (Steam)

(Steam) Slime Rancher (Steam)

(Steam) Sumerian Six (Steam)

(Steam) TCG Card Shop Simulator (Steam)

