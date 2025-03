GeForce NOW : un RPG cyberpunk, des jeux Blizzard et 5 autres titres rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Aujourd'hui, le constructeur de cartes graphiques introduit 11 titres, dont plusieurs jeux Blizzard et un RPG cyberpunk.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector rejoint le catalogue de GeForce NOW, tout comme d'autres titres intéressants et les Warcraft de Blizzard. Voici la liste complète des nouveautés :

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; City Transport Simulator: Tram (Steam) ;

(Steam) ; Dave the Diver (Steam) ;

(Steam) ; Heroes of the Storm (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Microtopia (Steam) ;

(Steam) ; Orcs Must Die Deathtrap (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Potion Craft: Alchemist Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Warcraft I Remastered (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Warcraft II Remastered (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Warcraft III: Reforged (Battle.net) ;

(Battle.net) ; Warcraft Rumble (Battle.net).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR.