GeForce NOW : un énorme RPG très attendu offert et 10 jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux titres à GeForce NOW, son service de cloud gaming. Mais, cette semaine, le constructeur de cartes graphiques a une grosse annonce qui va sans doute inciter les utilisateurs à craquer pour l'offre d'abonnement payante. Pour l'achat de six mois de GeForce NOW Ultimate, vous obtiendrez une copie gratuite de Dragon Age: The Veilguard, le prochain gros jeu de rôle de BioWare et EA Games.

L'offre est valable jusqu'au 30 octobre prochain, la veille de la sortie du RPG, et permettra de profiter de Dragon Age: The Veilguard en 4K avec le DLSS 3, Reflex, l'occlusion ambiante en ray tracing et les réflexions en ray tracing grâce à une RTX 4080. Du côté des jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW cette semaine, ils sont 10, voici la liste complète :

Neva (Nouvelle sortie sur Steam, 15 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 15 octobre) MechWarrior 5 : Clans (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 16 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 16 octobre) A Quiet Place : The Road Ahead (Nouvelle sortie sur Steam, 17 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 octobre) Assassin's Creed Mirage (Nouvelle version sur Steam, 17 octobre)

(Nouvelle version sur Steam, 17 octobre) Artisan TD (Steam)

(Steam) ASKA (Steam)

(Steam) Dungeon Tycoon (Steam)

(Steam) South Park : L'Annale du destin (disponible sur PC Game Pass, 16 oct. Les membres devront activer l'accès)

(disponible sur PC Game Pass, 16 oct. Les membres devront activer l'accès) Spirit City : Lofi Sessions (Steam)

(Steam) Star Trucker (Xbox, disponible sur Game Pass)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV