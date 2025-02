GeForce NOW : un très bon RPG Xbox et cinq autres jeux rajoutés au catalogue

Cette semaine encore, GeForce NOW accueille de nouveaux jeux. Le service de cloud gaming de NVIDIA, accessible sur de nombreux appareils, a droit à six titres, dont un jeu de rôle d'Obsidian Entertainment qui vaut le détour. NVIDIA annonce au passage le retour des pass journaliers pour profiter de GeForce NOW pendant 24 heures à partir de 4,39 €.

Sans plus attendre, voici les six jeux désormais jouable en streaming via GeForce NOW :

Avowed (Nouvelle sortie sur Steam, Battle.net et Xbox, disponible sur PC Game Pass dès le 18 février) ; (Lire aussi : TEST Avowed : un RPG qui ne manque pas d’âme) Warhammer 40,000: Rogue Trader (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass dès le 20 février) ;

(Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass dès le 20 février) ; Lost Records: Bloom & Rage (Nouvelle sortie sur Steam, le 18 février) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 18 février) ; Abiotic Factor (Steam) ;

(Steam) ; HUMANITY (Steam) ;

(Steam) ; Songs of Silence (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR.