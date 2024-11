GeForce NOW : 3 nouveautés et 2 RPG chronophages rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, le constructeur de cartes graphiques met en avant Wild Card, le premier DLC Story Pack de Star Wars Outlaws, le titre débarque également sur Steam.

Mais les utilisateurs de GeForce NOW peuvent également découvrir d'autres jeux, notamment deux nouveautés et deux jeux de rôle de Bethesda qui devraient vous occuper pendant des centaines d'heures :

Towers of Aghasba (nouvelle sortie sur Steam, 19 novembre) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 19 novembre) ; S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl (nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 20 novembre) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 20 novembre) ; Star Wars Outlaws (Nouvelle sortie sur Steam, 21 novembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 21 novembre) ; The Elder Scrolls IV : Oblivion Edition du jeu de l'année (Epic Games Store, Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Epic Games Store, Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Fallout 3 : Edition du jeu de l'année (Epic Games Store, Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.