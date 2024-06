GeForce NOW : un gros jeu Xbox et 3 autres titres rajoutés au catalogue

NVIDIA rajoute régulièrement de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Ces derniers jours, le constructeur de cartes graphiques a rajouté quatre titres, dont un très gros jeu Xbox Game Studios, de quoi ravir les joueurs.

Sea of Thieves est désormais jouable en streaming via GeForce NOW, tout comme trois autres titres, voici la liste complète :

SunnySide (Steam, 14 juin) ;

(Steam, 14 juin) ; Disney Speedstorm (Steam et Xbox, sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, sur PC Game Pass) ; Sea of Thieves (Steam et Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, PC Game Pass) ; Bodycam (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible contre 159,99 € sur Amazon.