GeForce NOW : le nouveau jeu de Capcom et quatre autres titres rajoutés au catalogue, encore de gros jeux prévus pour août 2024

Nous sommes jeudi, il est l'heure pour NVIDIA de dévoiler les nouveaux titres rajoutés à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, ce sont cinq titres qui rejoignent le catalogue, dont le dernier titre de Capcom et sa démo.

Sans plus attendre, voici les jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

Stormgate Early Access (Steam, 30 juillet)

(Steam, 30 juillet) Space for Sale (Steam, 30 juillet)

(Steam, 30 juillet) Cyber Knights: Flashpoint (Steam)

(Steam) Dark and Darker (Steam)

(Steam) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo (Steam et Xbox)

NVIDIA en profite pour dévoiler quelques titres qui rejoindront le catalogue de GeForce NOW tout au long du mois d'août 2024, avec de gros jeux comme Star Wars Outlaws. Voici la liste :

Warhammer 40,000: Speed Freeks (Steam, 6 août)

(Steam, 6 août) Ratten Reich (Steam, 9 août)

(Steam, 9 août) Level Zero Extraction (Steam, 13 août)

(Steam, 13 août) shapez 2 (Steam, 15 août)

(Steam, 15 août) Akimbot (Steam, 29 août)

(Steam, 29 août) Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 août)

(Steam, 29 août) MEMORIAPOLIS (Steam, 29 août)

(Steam, 29 août) Visions of Mana (Steam, 29 août)

(Steam, 29 août) Breachway (Steam, 30 août)

(Steam, 30 août) Star Wars Outlaws (Ubisoft, 30 août)

(Ubisoft, 30 août) Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)

(Steam) Heading Out (Steam)

(Steam) Nine Sols (Steam)

(Steam) Saturnalia (Steam)

(Steam) We Were Here Too (Steam)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,72 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.