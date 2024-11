GeForce NOW : mauvaise nouvelle, il faudra limiter votre temps de jeu par mois...

GeForce NOW est un merveilleux outil pour profiter de nombreux jeux vidéo, même sans avoir le PC adapté. Le service de cloud gaming est compatible avec un tas d'appareils et permet de profiter du ray tracing jusqu'en 4K à 240 fps avec l'abonnement Ultimate. Mais NVIDIA change ses formules avec une mauvaise nouvelle.

Désormais, l'offre Prioritaire s'appelle Performance, elle permet de profiter de jeux en 1440p (contre 1080p auparavant) et est compatible avec les écrans ultra-larges, une fonctionnalité jusqu'ici réservée à la formule Ultimate. Les abonnés Performance et Ultimate peuvent également sauvegarder leurs paramètres graphiques dans le jeu, ce sont de belles nouveautés, mais NVIDIA a une mauvaise nouvelle.

Les joueurs qui s'abonneront aux formules Ultimate ou Performance après le 1er janvier 2025 seront limités à 100 heures de jeu par mois. Oui, c'est un coup dur pour les gros joueurs qui passent de longues après-midi ou soirées sur GeForce NOW, NVIDIA explique que « cela permet à GeForce NOW de continuer à offrir une qualité et une vitesse inégalées - ainsi que des temps d'attente courts, voire inexistants - à tous les membres payants, sans augmenter les frais d'adhésion ». Le constructeur rajoute que cette limite devrait concerner moins de 6 % des utilisateurs.

Si vous êtes déjà abonné où que vous achetez une formule avant le 1er janvier 2025, vous pourrez profiter d'un temps de jeu illimité pour une année entière, jusqu'au 1er janvier 2026. Par ailleurs, NVIDIA réduit les prix des pass journaliers Ultimate et Performance de 25 % jusqu'au 22 novembre prochain afin de séduire de nouveaux abonnés sur le plus long terme. Bien sûr, le constructeur rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, voici la liste complète :

Planet Coaster 2 (Nouvelle version sur Steam, 6 novembre) ;

(Nouvelle version sur Steam, 6 novembre) ; Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate (Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 novembre) ; Empire of the Ants (Nouvelle version sur Steam, 7 novembre) ;

(Nouvelle version sur Steam, 7 novembre) ; Unrailed 2 : Back on Track (Nouvelle sortie sur Steam, 7 nov.) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 7 nov.) ; TCG Card Shop Simulator (Steam) ;

(Steam) ; StarCraft II (Xbox, disponible sur PC Game Pass, 5 nov. Les membres doivent activer l'accès) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass, 5 nov. Les membres doivent activer l'accès) ; StarCraft Remastered (Xbox, disponible sur PC Game Pass, 5 nov. Les membres doivent activer l'accès).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.