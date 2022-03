GeForce NOW : 6 jeux rajoutés au catalogue et une nouvelle manette officiellement compatible

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur divers appareils connectés. Cette semaine, le constructeur rajoute évidemment plusieurs jeux, mais il annonce surtout que la manette Stratus+ de SteelSeries est officiellement supportée par GeForce NOW, ce qui ravira les possesseurs de ce périphérique sans fil.

En plus de cela, NVIDIA rappelle que le Chapitre 3 - Saison 2, Rébellion, vient d'être lancé dans Fortnite et que les joueurs de MapleStory peuvent profiter d'un évènement in-game jusqu'au 28 avril prochain, à condition d'être membre GeForce NOW, permettant de débloquer un Lil Boo Pet et une boîte spéciale. Concernant les jeux rajoutés au catalogue, ils sont six cette semaine :

Highrise City (Steam) ;

(Steam) ; Fury Unleashed (Steam) ;

(Steam) ; Power to the People (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Project Zomboid (Steam) ;

(Steam) ; Rugby 22 (Steam) ;

(Steam) ; Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.