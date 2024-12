GeForce NOW : 6 jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Après avoir fait la part belle à Path of Exile 2 et à la version en accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien la semaine dernière, c'est la version officielle de ce dernier qui est à l'honneur.

NVIDIA rajoute pas moins de six jeux au catalogue de GeForce NOW cette semaine, avec donc le titre d'aventure de MachineGames, mais également d'autres nouveautés. Par ailleurs, le constructeur de cartes graphiques rappelle que The Thing: Remastered est déjà disponible sur GeForce NOW, lui qui a été lancé par surprise la semaine dernière. Voici les nouveautés de la semaine :

Indiana Jones et le Cercle Ancien (nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store et le PC Game Pass, 8 décembre) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store et le PC Game Pass, 8 décembre) ; Fast Food Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 10 décembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 10 décembre) ; Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (Nouvelle version sur Steam, 10 déc.) ;

(Nouvelle version sur Steam, 10 déc.) ; The Spirit of the Samurai (Nouvelle sortie sur Steam, 12 déc.) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 déc.) ; Diablo Immortal (Battle.net) ;

(Battle.net) ; The Lord of the Rings: Return to Moria (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.