GeForce NOW : une grosse extension et 6 jeux rajoutés au catalogue

Cette semaine encore, le catalogue de GeForce NOW s'agrandit. NVIDIA rajoute une poignée de jeux vidéo à son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils, mais le constructeur de cartes graphiques met surtout l'accent sur la sortie d'une grosse extension d'un célèbre hack'n slash.

Diablo IV est déjà jouable en streaming via GeForce NOW et il accueille cette semaine le DLC Vessel of Hatred, qui rajoute de nombreuses nouveautés. Les joueurs peuvent donc découvrir ce contenu additionnel sans téléchargement, jusqu'en 4K à 120 fps avec l'abonnement Ultimate. Concernant les jeux rajoutés au catalogue, voici la liste :

Empyrion - Galactic Survival (Nouvelle sortie sur Epic Games Store, 10 octobre)

(Nouvelle sortie sur Epic Games Store, 10 octobre) Europa (Nouvelle sortie sur Steam, 11 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 11 octobre) Dwarven Realms (Steam)

(Steam) Star Trek Timelines (Steam)

(Steam) Star Trucker (Steam)

(Steam) Starcom: Unknown Space (Steam)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,45 € sur Amazon.