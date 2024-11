GeForce NOW : l'abonnement à - 50 % pour le Black Friday et 6 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Mais cette fois, le constructeur de cartes graphiques met surtout en avant les promotions du Black Friday, permettant de s'abonner avec 50 % de réduction.

Voici ce que déclare NVIDIA concernant ces promotions du Black Friday :

Les nouveaux membres et ceux qui effectuent une mise à niveau peuvent bénéficier de 50 % de réduction sur les abonnements Ultimate et Performance pendant les trois premiers mois. Avec un abonnement premium à GeForce NOW, les membres profitent de : Plus de 2 000 jeux PC à streamer depuis les plateformes numériques les plus populaires

L’affichage en ray tracing en temps réel sur les jeux compatibles

La possibilité de jouer sur presque tous les appareils, sans avoir besoin d’une mise à jour matérielle L’offre Performance permet désormais de streamer en 1440p à 60 fps, tandis que l’offre Ultimate propose une expérience premium avec des GPU GeForce RTX 4080, offrant jusqu’à 4K à 120 fps ou 1080p à 240 fps. Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer votre expérience gaming à un prix imbattable !

NVIDIA précise au passage que les membres GeForce NOW peuvent bénéficier d'une réduction de 30 % sur les manettes Stratus+ et Nimbus+ de SteelSeries, idéales pour jouer en streaming sur smartphone. Et, bien évidemment, de nouveaux jeux sont rajoutés au catalogue, voici la liste de cette semaine :

New Arc Line (nouvelle sortie sur Steam, 26 novembre) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 26 novembre) ; MEGA MAN X DiVE Offline Demo (Steam) ;

(Steam) ; PANICORE (Steam) ;

(Steam) ; Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo (Steam) ;

(Steam) ; Slime Rancher (Steam) ;

(Steam) ; Sumerian Six (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, vendue à partir de 119,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.