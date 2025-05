BON PLAN GeForce NOW : 11 jeux rajoutés, l'abonnement Performance est en promo à - 40 %

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit 11 titres, il y a en a pour tous les goûts ! Mais surtout, NVIDIA lance ses soldes et permet de s'abonner à l'offre Performance avec 40 % de réduction. Il s'agit pour rappel de l'offre payant permettant de jouer jusqu'en 1440p (QHD) avec RTX On, tout en profitant de files d'attente courtes et de sessions jusqu'à six heures. Actuellement, l'offre Performance de GeForce NOW est à 32,99 € pour les six premiers mois.

Du côté des jeux vidéo, il y a de la nouveauté et du classique, voici la liste des titres rajoutés au catalogue de GeForce NOW cette semaine :

9 Kings (Nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ; RoadCraft (Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ; S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition (Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ; S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition (Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ; S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition (Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 20 mai) ; Game of Thrones: Kingsroad (Nouvelle sortie sur Steam, le 21 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 21 mai) ; Monster Train 2 (Nouvelle sortie sur Steam, le 21 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 21 mai) ; Blades of Fire (Nouvelle sortie sur Epic Games Store, le 22 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Epic Games Store, le 22 mai) ; Splitgate 2 Open Beta (Nouvelle sortie sur Steam, le 22 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 22 mai) ; Survive the Fall (Nouvelle sortie sur Steam, le 22 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, le 22 mai) ; Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai). (Lire aussi : TEST Onimusha 2: Samurai’s Destiny, le retour d’un classique qui tranche encore dans le vif)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S à 329,99 € sur Amazon et Fnac.