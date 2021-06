BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (4 au 11 juin 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Lies Beneath et Crashland.

Lies Beneath (29,99 €) (1,76 Go) (français) (C) ( cross buy ) (cross save) (4,6/5) - PEGI 18 (31 mars 2020)

Lies Beneath est un jeu de type survival horror en solo, avec une forte dose d'action. Quelque chose de terrible est survenu dans la ville tranquille de Slumber, en Alaska. Mae, qui revient d'études au lycée, doit se battre pour sauver son père (et sa santé mentale) des habitants terrifiants et des créatures effrayantes qui ont infecté sa ville natale. Crashland (19,99 €) (1,58 Go) (français) (C) ( cross buy ) ( cross save ) (4,3/5) - PEGI 16 (25 février 2021)

CRASHLAND est un jeu d'action et d'horreur en VR qui se déroule sur une planète extraterrestre hostile. Vous incarnez un gladiateur intergalactique qui a atterri en catastrophe et tente de survivre jusqu'à ce qu'il soit secouru. Le combat dans CRASHLAND est rapide, vicieux et brutal. Vous combattrez des vers géants dans le désert, des oiseaux terrifiants dans la forêt, des scorpions dans la brume et des araignées dans l'obscurité. Il n'y a nulle part où se cacher.





Ce pack contient Ghost Giant et The Curious Tale of the Stolen Pets.

Ghost Giant (24,99 €) (2 Go) (VOSTFR) (C) ( cross buy ) ( cross save ) (4,4/5) - PEGI 3 (20 février 2020)

Pénétrez dans le monde de Louis et fusionnez joueur et personnage grâce à une histoire en réalité virtuelle hautement immersive. The Curious Tale of the Stolen Pets (14,99 €) (1,01 Go) (VOSTFR) (cross buy) (cross save) (4,2/5) - PEGI 3 (31 mars 2020)

Aidez votre grand-père à résoudre le mystère des animaux volés en explorant les merveilleux mondes miniatures spécialement créés pour la RV. Chaque monde est unique, plein d'interactions, de couleurs et de vie.





Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 4 juin à 18h00 et le 11 juin 2021 à 18h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.