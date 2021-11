BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (26 octobre au 5 novembre 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Path of the Warrior et Mini Motor Racing X.

Path of the Warrior (19,99 €) (1,68 Go) (menu FR + anglais) (C) (4,2) - PEGI 7

Imaginez un Street of Rage à la première personne et vous aurez ce jeu qui nous plonge dans la peau de celui qui va remettre de l'ordre dans la ville. Suprenant au premier abord, cette production est un pur hommage aux jeux de bastons rétro et l'adaptation du gameplay à la réalité virtuelle est excellente. Il faut un peu de place pour éviter de casser quelque chose, mais si vous êtes fans du genre, laissez-vous tenter ! Mini Motor Racing X (24,99 €) (1,66 Go) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3

Jeu de course avec des mini-voitures, Mini Motor Racing X emprunte le fun de Micromachines en y ajoutant la possibilité de conduire assis dans la voiture. De ruines reconquises par la nature aux brousses arides, en passant par des docks balayés par la pluie et des îles tropicales ensoleillées, les divers environnements des circuits sont tous très réussis.





Ce pack contient Sairento VR : Untethered and YUKI.

Sairento VR : Untethered (19,99 €) (2,05 Go) (français) (I) (4,3/5) - PEGI 18

Jeu de combat qui vous plonge dans la peau d'un cyber-ninja. Conçu pour la réalité virtuelle, le gameplay offre des possibilités comme faire des quadruples sauts, des courses murales, des glissades puissantes, des retournements arrière et même de ralentir le temps. Le panel des armes est assez large et permet de manier des katanas, des armes à feu, des arcs, des glaives à lancer, des shurikens ou encore des kunais. Un must have ! YUKI (19,99 €) (1,87 Go) (anglais) (cross-buy) (M) - PEGI 7

YUKI est un mélange optimiste des genres de jeux bullet-hell et roguelike en VR, dans un univers d'anime incroyable. Entrez dans l'imagination débridée d'un enfant et volez à travers des mondes multidimensionnels en tenant son personnage d'action préféré, Yuki. Utilisez vos mains pour faire voler Yuki et esquiver les balles et les obstacles qui croisent votre chemin ! Vibrez au son d'une musique envoûtante pendant que vous manœuvrez dans chacun des nouveaux niveaux de jeu envoûtants tout en éliminant les méchants Yokaliens.





Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 26 octobre à 19h00 et le 5 novembre 2021 à 19h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

