BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (24/09 au 01/10/21)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Zero Caliber: Reloaded et 2MD: VR Football Unleashed.

Ce pack contient Phantom : Covert Ops et Eternal Starligh.

Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 24 septembre à 19h00 et le 1er octobre 2021 à 19h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.