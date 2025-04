PREVIEW F1 25 : Braking Point 3, My Team 2.0 et jouabilité repensée sont au cœur des évolutions

Braking Point 3, le feuilleton monte en puissance





Invités par Codemasters début avril, nous avons passé près de quatre heures sur une version PC dotée de tous les circuits et d’une physique quasi‑finale. Cockpit avec volant et manette DualSense en alternance. Nous avons roulé à Monaco (sec), Silverstone (variable) et Suzuka (pluie), complété un chapitre de Braking Point 3 et simulé une saison complète en My Team 2.0. Une version PS5 identique était disponible afin de vérifier la parité des performances.

Codemasters abandonne enfin le concept de Propriétaire-Pilote.

Absent de l’édition 2024, le mode histoire revient dans un troisième acte qui projette Konnersport au rang de prétendant au titre. Le scénario, confié de nouveau à Gavin Cooper, alterne les points de vue d’Aiden Jackson, de la rookie Callie Mayer et du directeur Casper Akkerman. Certaines séquences demeurent linéaires – il faut par exemple remporter une course clé – mais d’autres proposent de choisir la pilote à contrôler, ce qui ouvre plusieurs embranchements et aboutit à des fins différentes. Les cut-scenes bénéficient du procédé Audio2Face de Nvidia : expressions faciales beaucoup plus crédibles, éclairages plus riches et rythme général mieux maitrisé. Une fois l’histoire achevée, il est possible d'importer Konnersport dans le mode Carrière et ainsi poursuivre l’aventure sur dix saisons sans perdre la progression.

Codemasters abandonne enfin le concept de Propriétaire-Pilote (Owner-Driver) et nous incarnons désormais le principal responsable de la signature de deux pilotes, de la gestion des installations et du budget R&D. Les recrues évaluent notre écurie selon les performances, l’historique de résultats, les attentes des fans et un système de rivalité repris du mode Carrière. Les attributions de pièce sont dissociées : il faut décider s'il faut monter un nouvel aileron sur une seule voiture pour gagner du temps ou s'il faut fabriquer la même évolution pour les deux châssis au risque de retards. Les bâtiments s’affichent dans un hub animé et la fidélité sponsor rapporte des bonus à condition de conserver un commanditaire sur plusieurs saisons.