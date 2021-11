BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (12 au 19 novembre 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient SculptrVR (19,99 €) (299 Mo) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (29 août 2019) | DJ in VR et SculptrVR.

SculptrVR (19,99 €) (299 Mo) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (29 août 2019)

Créez des mondes tentaculaires et explorez-les avec vos amis ! Invitez-les à un jeu en ligne, puis foncez jusqu'à l'arrivée avec des deltaplanes ou passez en mode escalade pour encore plus de plaisir. Il est possible d'explorer les créations des autres et de mettre en ligne les siennes. Tribe XR: DJ in VR (29,99 €) (530 Mo) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 3

Devenez DJ VR et mixez vos morceaux dans Tribe XR.





Ce pack contient Chess Club et Catan VR.

Catan VR (14,99 €) (455 Mo) (anglais) (C) (cross-buy) (4,8/5) - PEGI 3

Catan VR permet aux fans de jeux de plateau de découvrir le jeu de société le plus vendu dans un nouveau format totalement immersif. Affrontez d'autres joueurs du monde entier ou affrontez des personnalités catanes et regardez l'île prendre vie en réalité virtuelle. Le jeu est cross-platform et permet aux joueurs équipés d'Oculus Rift, d'Oculus Go et d'Oculus Quest 1 et 2 de jouer ensemble. Chess Club (14,99 €) (583 Mo) (anglais) (hand tracking) (C) - PEGI 7

Le plus grand jeu de stratégie de tous les temps arrive sur Quest. Choisissez un environnement époustouflant et défiez vos amis, l'IA ou l'un des millions de fans d'échecs dans le monde.





Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 12 novembre à 18h00 et le 19 novembre 2021 à 18h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.