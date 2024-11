The Game Awards 2024 : les nommés dévoilés avec un choix très critiquable pour le GOTY

Comme tous les ans, Geoff Keighley organise les Game Awards, une cérémonie qui vise à récompenser les jeux vidéo qui ont marqué l'année... mais surtout à diffuser un tas de publicité et des bandes-annonces de titres à venir. En attendant de découvrir si le format de la cérémonie a changé pour cette édition, les nommés pour les Game Awards 2024 viennent d'être dévoilés.

Les organisateurs l'avaient annoncé il y a quelques jours : un changement de sélection dans les nommés au prix du Jeu de l'Année va faire couler beaucoup d'encre. Eh oui, les DLC et extensions sont désormais éligibles dans toutes les catégories, c'est donc sans surprise que nous retrouvons Elden Ring: Shadow of the Erdtree comme candidat au GOTY 2024. Cela vaut aussi pour les remasters et remakes, mais ce n'est pas si nouveau, Resident Evil 4 était nommé dans cette catégorie l'année dernière. De quoi frustrer les développeurs et éditeurs qui se font « voler » leur place par un contenu additionnel, d'autant que la catégorie Meilleur jeu en constante évolution existe, Cyberpunk 2077 a d'ailleurs reporté le prix l'an dernier grâce à l'extension Phantom Liberty. Un traitement de faveur pour FromSoftware et Hidetaka Miyazaki ? Sans doute pas, il s'agit surtout d'une représentation du marché vidéoludique actuel, surchargé de suites, remakes et remasters, mais aussi de contenus additionnels pour des jeux à succès. Un aveu d'échec pour l'industrie, qui peine à se renouveler ? Possible.

Quoi qu'il en soit, voici la liste des nommés aux Game Awards 2024 :

Jeu de l'Année : ASTRO BOT ;

; Balatro ;

; Black Myth: Wukong ;

; Elden Ring: Shadow of the Erdtree ;

; Final Fantasy VII Rebirth ;

; Metaphor: ReFantazio. Meilleure réalisation : ASTRO BOT ;

; Balatro ;

; Black Myth: Wukong ;

; Elden Ring: Shadow of the Erdtree ;

; Final Fantasy VII Rebirth ;

; Metaphor: ReFantazio. Meilleure narration : Final Fantasy VII Rebirth ;

; Like a Dragon: Infinite Wealth ;

; Metaphor: ReFantazio ;

; Senua's Saga: Hellblade II ;

; Silent Hill 2. Meilleure direction artistique : ASTRO BOT ;

Black Myth: Wukong ;

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ;

Metaphor: ReFantazio ;

Neva. Meilleure bande originale : ASTRO BOT ;

; Final Fantasy VII Rebirth ;

; Metaphor: ReFantazio ;

; Silent Hill 2 ;

; Stellar Blade. Meilleur design audio : ASTRO BOT ;

; Call of Duty: Black Ops 6 ;

; Final Fantasy VII Rebirth ;

; Senua's Saga: Hellblade 2 ;

; Silent Hill 2. Meilleure performance : Briana White ( Final Fantasy VII Rebirth ) ;

) ; Hannah Tellle ( Life is Strange: Double Exposure ) ;

) ; Humberly González ( Star Wars Outlaws ) ;

) ; Luke Roberts ( Silent Hill 2 ) ;

) ; Melina Juergens (Senua's Saga: Hellblade 2). Jeu le plus impactant : Closer the Distance ;

; Indika ;

; Neva ;

; Life is Strange: Double Exposure ;

; Senua's Saga: Hellblade 2 ;

; Tales of Kenzera: Zau. Meilleur jeu en constante évolution : Destiny 2 ;

; Diablo IV ;

; Final Fantasy XIV ;

; Fortnite ;

; Helldivers 2. Meilleur jeu indépendant : Animal Well ;

; Balatro ;

; Lorelei and the Laser Eyes ;

; Neva ;

; UFO 50. Meilleur jeu mobile : AFK Journey ;

; Balatro ;

; Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon ;

; Wuthering Waves ;

; Zenless Zone Zero. Meilleur support communautaire : Baldur's Gate 3 ;

; Final Fantasy XIV ;

; Fortnite ;

; Helldivers 2 ;

; No Man's Sky. Innovation dans l'accessibilité : Call of Duty: Black Ops 6 ;

; Diablo IV :

: Dragon Age: The Veilguard ;

; Prince of Persia: The Lost Crown ;

; Star Wars Outlaws. Meilleur jeu en VR / AR : Arizona Sunshine Remake ;

; Asgard's Wrath 2 ;

; Batman: Arkham Shadow ;

; Metal: Hellsinger VR ;

; Metro Awakening. Meilleur jeu d'action : Black Myth: Wukong ;

; Call of Duty: Black Ops 6 ;

; Helldivers 2 ;

; Stellar Blade ;

; Warhammer 40,000: Space Marine 2. Meilleur jeu d'action et d'aventure : ASTRO BOT ;

; Prince of Persia: The Lost Crown ;

; Silent Hill 2 ;

; Star Wars Outlaws ;

; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Meilleur jeu de rôle : Dragon's Dogma 2 ;

; Elden Ring: Shadow of the Erdtree ;

; Final Fantasy VII Rebirth ;

; Like a Dragon: Infinite Wealth :

: Metaphor: ReFantazio. Meilleur jeu de combat : Dragon Ball: Sparking! ZERO ;

; Granblue Fantasy Versus : Rising ;

; Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ;

; MultiVersus ;

; Tekken 8. Meilleur jeu familial : ASTRO BOT ;

; Princess Peach: Showtime! ;

; Super Mario Party Jamboree ;

; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ;

; The Plucky Squire. Meilleur jeu de simulation/stratégie : Age of Mythology: Retold ;

; Frostpunk 2 ;

; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ;

; Manor Lords ;

; Unicorn Overlord. Meilleur jeu de sport/course : F1 24 ;

; EA SPORTS FC 25 ;

; NBA 2K25 ;

; Top Spin 2K25 ;

; WWE 2K24. Meilleur jeu multijoueur : Call of Duty: Black Ops 6 ;

; Helldivers 2 ;

; Super Mario Party Jamboree ;

; Tekken 8 ;

; Warhammer 40,000: Space Marine 2. Créateur de contenu de l'année : CaseOh ;

IlloJuan ;

Techno Gamerz ;

Typical Gamer ;

Usada Pekora. Meilleur premier jeu indépendant : Animal Well ;

; Balatro ;

; Manor Lords ;

; Pacific Drive ;

; The Plucky Squire. Meilleure adaptation : Arcane ;

Fallout ;

Knuckles ;

Like a Dragon: Yakuza ;

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft. Jeu le plus attendu : Death Stranding 2: On the Beach ;

; Ghost of Yotei ;

; Grand Theft Auto VI ;

; Metroid Prime 4: Beyond ;

; Monster Hunter Wilds. Meilleur jeu e-sport : Counter-Strike 2 ;

; Dota 2 ;

; League of Legends ;

; Mobile Legends: Bang Bang ;

; Valorant. Meilleur joueur professionnel e-sport : Neta « 33 » Shapira ;

Aleksi « Aleksib » Virolainen ;

Jeong « Chovy » Ji-hoon ;

Lee « Faker » Sang-hyeok ;

Mathieu « ZywOo » Herbaut ;

Zheng « ZmjjKK » Yongkang. Meilleure équipe e-sport : Bilibili Gaming ( League of Legends ) ;

) ; Gen.G ( LoL ) ;

) ; Navi (Counter-Strike) ;

T1 (LoL) ;

Team Liquid (Dota 2).

Final Fantasy VII Rebirth est nommé sept fois cette année, il y a de fortes chances de repartir avec plusieurs statuettes ailées, mais ASTRO BOT pourrait lui faire de l'ombre avec autant de nominations. Helldivers 2 est quant à lui peu représenté, si ce n'est dans des catégories spécifiques ou aux côtés d'anciens jeux, lui qui est sorti en février dernier.

Alors, qui succédera à Baldur's Gate 3 en obtenant le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2024 ? Réponse dans la nuit du vendredi 13 décembre prochain, à une heure beaucoup trop tardive. D'ici là, vous pouvez acheter ASTRO BOT à partir de 53,49 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.