The Game Awards 2023 : une blague qui passe mal et des discours abrégés

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier avait lieu les Game Awards 2023, une cérémonie organisée par Geoff Keighley depuis 2014 et qui récompense les meilleurs sortis dans l'année, à la manière des Oscars pour le monde du cinéma. Ça, c'est en théorie, car l'édition de cette année n'a clairement pas séduit les membres de l'industrie.

30 secondes. C'est le temps qu'avaient les gagnants d'un Game Award pour faire un discours sur scène et remercier les centaines, voire les milliers de personnes qui ont participé au développement des jeux AAA qui ont marqué l'industrie, même pour le prix du Jeu de l'Année, avant qu'une musique ne soit lancée, signe qu'il est déjà temps de partir. Quand les gagnants n'étaient pas simplement dévoilés à la chaîne entre deux publicités pour Fortnite, voire avant même la cérémonie, pendant le pré-show. Au total, la cérémonie aura duré trois heures, mais seulement 10 minutes ont été allouées aux discours de remerciement, qui sont souvent la seule opportunité pour les développeurs de s'exprimer publiquement sur leur travail et leur passion, devant cette année 3,6 millions de spectateurs, d'autant qu'Internet permet une certaine souplesse sur le timing, au contraire de la télévision. Geoff Keighley s'en est excusé après coup, expliquant :

Je suis d'accord sur le fait que la musique a été jouée trop vite pour les lauréats de cette année, et j'ai demandé à notre équipe d'assouplir cette règle au fur et à mesure que le spectacle avançait. Même si personne n'a été coupé, c'est un problème à régler à l'avenir.

Le reste de la cérémonie, c'était donc des publicités, des bandes-annonces « World Premiere » de jeux désormais très attendus, Hideo Kojima et Jordan Peele qui parlent pendant de longues minutes d'un jeu dont personne ne sait toujours rien après la cérémonie, mais aussi des pointures de l'industrie venues remettre des prix. À l'instar de Christopher Judge (Kratos dans les derniers God of War) qui a fait suer les spectateurs en venant sur scène, tout le monde se souvient de son interminable discours l'année dernière après avoir obtenu le prix de la Meilleure performance. L'acteur a fait un brin d'humour cette année en affirmant que « son discours était plus long que la campagne du Call of Duty de cette année ».

Bon, la campagne solo de Call of Duty: Modern Warfare III a été très critiquée, car en plus d'être courte, elle est peu passionnante, la faute à un développement visiblement compliqué. Mais dans une cérémonie censée mettre en avant toute l'industrie, les indépendants comme les AAA, la blague passe mal, surtout auprès des personnes qui ont bien crunché sur la conception de cette campagne. Sur X (anciennement Twitter), plusieurs développeurs ont exprimé leur étonnement après avoir entendu cette boutade malvenue, dans des messages parfois supprimés, mais Eurogamer en partage quelques uns, dont ceux d'Ajinkya Limaye, ancien membre d'Infinity Ward :

C'est drôle. Mais oui, les statistiques selon lesquelles Call of Duty détruit absolument tous les jeux God of War (probablement combinées pour être honnête) sont également tout aussi risibles (sinon plus). J'ai supprimé le tweet car il suscitait une attention inutile et était censé être une réponse détournée à une blague qui semblait assez difficile à entendre compte tenu de toutes les circonstances du développement. Pas bien amenée et je m'en excuse ! Evidemment, pas de haine envers GoW ! Paix !

Bon, comparer les statistiques de jeux solo avec des titres essentiellement pensés pour le multijoueur, ce n'est pas bien pertinent, mais l'idée est là. Un autre développeur de Call of Duty s'est lui aussi exprimé sur les réseaux sociaux, dans un message depuis supprimé suite à des menaces de mort :

Honnêtement, en tant que développeurs de Call of Duty, nous avons entendu bien pire. Mais je maintiens totalement cela. Le surmenage chronique, les délais brutaux et les licenciements impitoyables qui sévissent dans notre industrie, au nom du profit, quel que soit le coût humain, sont une putain de honte absolue.

Il est par ailleurs bon de noter que la Game Awards Future Class, un programme comptant plus de 150 membres et qui a pour but d'améliorer l'industrie vidéoludique, avait partagé une lettre ouverte à Geoff Keighley lui demandant d'évoquer la crise humanitaire à Gaza pendant la cérémonie. Une demande rejetée par l'organisateur des Game Awards 2023, il faut dire que le conflit israélo-palestinien divise beaucoup outre-Atlantique. Mais outre ce point, Geoff Keighley n'a pas touché un seul mot pour les milliers de développeurs licenciés cette année, un sujet pourtant majeur dans l'industrie vidéoludique et qui aurait eu totalement sa place aux Game Awards 2023, sans trop rogner sur les publicités et les World Premiere.

Geoff Keighley a donc fort à faire pour organiser une cérémonie des Game Awards 2024 à la hauteur des attentes de l'industrie. Ou changer totalement la formule pour ne faire qu'une conférence dédiées aux bandes-annonces, ce qui serait quand même dommage, les récompenses des Game Awards sont très reconnues. Pour rappel, c'est Baldur's Gate 3 qui a été élu Jeu de l'Année, vous pouvez le retrouver à 59,99 € sur GOG.com.

