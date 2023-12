The Game Awards 2023 : suivez la cérémonie en notre compagnie, que faut-il en attendre ?

Si l'évènement principal de cette semaine a d'ores et déjà été la diffusion de la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI, l'autre temps fort sera la cérémonie des Game Awards 2023 de Geoff Keighley, qui comme l'année dernière devrait donner lieu à de belles annonces, sans parler de la remise de récompenses et du titre de GOTY, pour ceux que ça intéresse. Ce dernier a comme à son habitude monté et partagé une bande-annonce servant à hyper, qui ne garantit en rien que les jeux y apparaissant seront de la fête.

Pour commencer, plusieurs performances musicales viendront régaler nos oreilles, avec pour la première fois celle du groupe Poets of the Fall pour Alan Wake 2 où ses membres incarnent Old Gods of Asgard, ainsi que le retour du « flute guy » Pedro Eustache ! Lorne Balfe dirigera l'orchestre présent sur place et qui devrait comme chaque année jouer un medley des sorties ayant marqué l'année.

I WILL PLAY AGAIN @ tHE GAME AWARDS NEXT WEEK!! GOD BLESS YOU ALL!

.

-ESTARE DE NUEVO EN "THE GAME AWARDS" la semana próxima! ¡Dios les bendiga!

.

Je SERAI ENCORE AUX “GAME AWARDS" la semaine prochaine! Soyez bénis!

.#GameAwards #lornebalfe #FluteGuy #PedroEustache pic.twitter.com/e7L4nwJLKj — Pedro Eustache (@EustachePedro) December 1, 2023

Du côté des présentateurs qui remettront des Awards, la présence de Gonzo du Muppet Show, Christopher Judge aka Kratos, qui avait tenu un long discours l'année dernière et s'en amuse encore, Caroline Marchal (As Dusk Falls) et Vince Zampella (Electronic Arts) a été confirmée. Sydnee Goodman va également faire son retour en tant qu'animatrice de la première demi-heure du show.

Mais qu'en est-il des jeux ? Eh bien, nous aurons droit à la toute première bande-annonce de Rocket Racing, le jeu de course de Psyonix qui sortira quelques heures plus tard dans Fortnite, à un trailer mettant en scène le scénario de Prince of Persia: The Lost Crown, à la date de sortie de Baldur's Gate 3 sur Xbox Series X|S et à un premier aperçu du gameplay de The First Berserker: Khazan. Le prochain combattant du Season Pass 3 de Guilty Gear: Strive sera également dévoilé. Les fans de Warframe auront droit à une annonce spéciale concernant la mise à jour Whispers in the Walls attendue ce mois-ci, donc sans doute sa date exacte voire une sortie immédiate, avec la présence sur scène de la directrice créative Rebecca Ford et de la directrice de la communication Megan Everett.

Un mystérieux teasing a aussi été effectué par SEGA, évoquant une « nouvelle ère, nouvelle énergie ». Aurons-nous la révélation officielle du prochain Jet Set Radio ? Sharkmob, studio à l'origine de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt y dévoilera l'un de ses deux prochains jeux, qui est édité par Level Infinite et teasé par la phrase d'accroche « A storm is coming ». De même, Daniel Mullins Games (Inscryption) introduira sa prochaine création. La saison 3 de Crash Team Rumble avec Spyro sortira également le 7 décembre, il se pourrait donc qu'une vidéo soit diffusée pour l'occasion en raison d'un tweet posté par le compte de la cérémonie.

Vous pourrez suivre les Game Awards 2023 dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre à partir de 1h30 (pré-show) via le flux vidéo ci-dessous :

Le GOTY de l'année dernière, Elden Ring, est vendu 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.