Fortnite : l'évènement Big Bang donne naissance à une galaxie de possibilités avec LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival

Pour conclure le Chapitre 4 de Fortnite lancé en décembre dernier, Epic Games a réalisé un sacré coup d'éclat en ayant réussi à rassembler plus de 100 millions de joueurs en novembre lors de la Saison OG, qui a remis aux goûts du jour une partie des saisons du Chapitre 1 le temps d'un mois. Hélas, ces quelques semaines sont passées bien trop vite et les joueurs auraient bien voulu que cela dure plus longtemps. Eh bien, à en croire un tweet du compte officiel, le studio aimerait la faire revenir en 2024 en raison de son succès qui a dépassé ses attentes ! Il faut dire qu'avec la nouvelle direction prise par le jeu suite à l'évènement du Big Bang, tout est possible désormais. Si vous n'avez pas pu y prendre part en raison de la file d'attente interminable, deux autres sessions sont prévues dans les heures à venir et voici sa rediffusion :

La fusée à laquelle avait été attachée la machine à voyager dans le temps a donc décollé avant de foncer dans le météore, rappelant évidemment La Fin en 2019. De la musique à la mise en scène, tout était là pour faire parler la nostalgie, sauf que cette fois, les joueurs ont pu légèrement intervenir via un « QTE » lorsque le météore a frappé le Point Zéro, avant que le trou noir ne vienne tout avaler à nouveau. À l'époque, cela avait conduit la map Athena (Chapitre 1) à être transformée en Apollo (Chapitre 2) avant d'être retournée lors de La Fin en 2021, donnant accès à Artemis (Chapitre 3). Tout a depuis éclaté et, à la suite de la Fusion Zéro, ce qu'il restait des deux précédentes faces de l'île, ainsi que des morceaux d'autres réalités comme la 659 ont formé Asteria (Chapitre 4).

Sauf que cette fois, il y avait la machine temporelle et du néant le Big Bang s'est produit, donnant naissance à de multiples galaxies à la place de la Réalité Zéro du Battle Royale. Toute la question est désormais de savoir à quel point cela a affecté l'Omniverse. Est-ce un reboot partiel ou total ? Pour rappel, il s'agit d'une infinité de réalités dont la 616 avec l'univers des comics Marvel (coucou Galactus), la Terre 52 de DC et toutes les autres licences qui s'invitaient en jeu au sein de la Réalité Zéro.

Comme le montre la vidéo, l'évènement fait ainsi office de teasing pour plusieurs expériences de jeu qui vont désormais cohabiter au sein même de Fortnite, qui devient réellement un métavers à la Roblox à compter de ce jour. Jonesy visite ainsi LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival, d'où l'apparition d'Eminem dans ce dernier. Ces trois jeux dans le jeu seront gratuits, reste à voir s'ils disposeront tous de Battle Pass. Nous le découvrirons bien assez tôt, puisqu'ils vont être lancés les uns après les autres la semaine prochaine les 7, 8 et 9 décembre. La première bande-annonce de Rocket Racing sera par ailleurs diffusée lors des Game Awards.

Les rachats de Psyonix en 2019 (Rocket League) et Harmonix en 2021 (Fuser) prennent ainsi un tout autre sens. Nous voyons d'ailleurs un Fall Guy durant l'évènement, Mediatonic étant aussi sous le giron d'Epic Games, ce qui lui a valu des licenciements encore récemment (oui, tout n'est pas si rose). Et tout cela, c'est sans compter sur les créations de la communauté via l'Unreal Editor présenté en début d'année pour le mode Créatif.

LEGO Fortnite représente l'aventure LEGO ultime mêlant création et survie. Les joueurs pourront profiter de vastes mondes ouverts où la magie de la construction LEGO se mêle à l'univers fabuleux de Fortnite. LEGO Fortnite a été conçu pour que les personnes de tous âges puissent s'amuser ensemble. Cette expérience ludique encouragera la créativité, l'expérimentation et la collaboration à travers le jeu. LEGO Fortnite est la première expérience de jeu numérique issue du partenariat à long terme entre Epic et The LEGO Group, et sera disponible le 7 décembre 2023 avec une classification PEGI 7.

Rocket Racing est un jeu de course d'arcade supersonique dans lequel les joueurs dérapent, volent dans tous les sens et s'affrontent avec des amis sur une sélection de circuits toujours grandissante. Rocket Racing est développé par Psyonix, l'équipe visionnaire derrière Rocket League, et sera disponible le 8 décembre 2023 sur Fortnite avec une note E.

Fortnite Festival est un nouveau jeu musical dans lequel les joueurs peuvent jouer dans un groupe avec des amis ou se produire en solo sur scène sur les musiques de leurs artistes préférés. Conçu par Harmonix, le studio derrière le jeu musical emblématique Rock Band, Fornite Festival marque le début de l'ère musicale dans Fortnite. The Weeknd lancera la Saison 1 de Fortnite Festival en tant que première Icône Musicale du jeu lorsque le jeu sera mis en ligne le 9 décembre 2023 (PEGI 12).

Quant au Chapitre 5 de Fortnite, il sortira bien ce dimanche 3 décembre et vous pourrez retrouver tout ce qui le concerne dans un article dédié. Vous pouvez vous procurer des V-Bucks sur Amazon et à la Fnac.

Mise à jour : une seule autre session de l'évènement aura finalement lieu à 5h00...