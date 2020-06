The Big Bang Theory : les 12 saisons disponibles en coffret intégral

Créée par Chuck Lorre et Bill Prady, la sitcom The Big Bang Theory est devenue une série culte, au fil des 279 épisodes diffusés depuis 2007. Depuis toutes ces années, les spectateurs ont suivi les péripéties déjantées de Leonard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Bernie, Amy et leurs amis, mais toutes les bonnes choses ont une fin, la série est désormais terminée.

Alors, pour voir et revoir l'intégrale de The Big Bang Theory, Warner Bros. vient de lancer la saison 12 en DVD, proposée contre 29,99 €, mais surtout un coffret incluant toutes les saisons, ainsi que 12h de bonus dont un disque avec un best of et quelques entretiens avec les acteurs se remémorant les tournages. Un livret de 32 pages avec une préface de Chuck Lorre et des photos inédites est même inclus. Un coffret intégral immanquable pour les fans, vendu 119,99 €.

Les fans de la série le savent, The Big Bang Theory a eu droit à un spin-off, Young Sheldon, qui revient sur la jeunesse très particulière du Dr Cooper, la saison 2 vient de se terminer, vous pouvez donc précommander le DVD contre 29,99 €, ou un coffret avec les saisons 1 et 2 pour 39,99 €. Ils seront disponibles le 19 août prochain.