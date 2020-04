Borderlands 3 : un mini-jeu Science intergalactique pour aider la recherche introduit en vidéo par Mayim Bialik (Amy dans The Big Bang Theory)

Alors que les joueurs de Borderlands 3 peuvent profiter du DLC Flingues, Amour et Tentacules et que du contenu inédit verra encore le jour durant le mois avec la Revanche des cartels et le mode Chaos 2.0, c'est un tout autre sujet qui a été mis sur la table à notre grande surprise. En effet, Gearbox s'est associé à l'Université de McGill, Massively Multiplayer Online Science et The Microsetta Initiative pour créer le mini-jeu Science intergalactique.

Dès à présent, vous pouvez découvrir ce puzzle game en vous rendant à bord de Sanctuary pour y découvrir une borne d'arcade dans l'infirmerie de Tannis. À votre première connexion, vous aurez droit à un visionnage de la vidéo ci-dessus, non sans humour, mais avec un doublage entièrement en français que vous pouvez retrouver dans la séquence que nous avons enregistrée (oui, les pistes audio se chevauchent très légèrement par moment). Si vous êtes un fan de The Big Bang Theory, vous aurez reconnu l'interprète d'Amy Farrah Fowler, l'actrice et neuroscientifique Mayim Bialik.

L'initiative repose sur un concept très simple que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, à savoir de la science participative. Pas besoin d'y connaître quoi que ce soit pour aider la recherche, c'est à vos capacités d'analyse en tant que gamer que les scientifiques font appel à travers ce mini-jeu, à l'instar de ce qui peut être fait en utilisant la puissance de calcul non utilisée des PC. Comme les ordinateurs ne sont pas capables d'organiser correctement toutes les données concernant les microbes contenus dans les brins d'ADN, c'est via cette interface que nous allons faire ce travail à la place, bien récompensés par de la monnaie in-game, des skins pour les Chasseurs de l'Arche et divers bonus. En plus, chaque essai est donc unique, ce serait dommage de ne pas au moins essayer. Pour les plus curieux, voici quelques explications supplémentaires :

Sachez que l'intestin joue un rôle dans beaucoup de maladies et de troubles, comme le diabète, la dépression, l'autisme, l'anxiété, l'obésité, et plus. En cartographiant ces microbes, les scientifiques espèrent pouvoir mieux comprendre ces écosystèmes, et ainsi orienter leurs recherches vers des traitements et interventions chirurgicales novateurs. Si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes, rendez-vous sur dnapuzzles.org.

Pour terminer, vous pouvez actuellement profiter des mini-évènements Machines à sous détraquées (plus de chance d'obtenir de l'équipement légendaire dans ces dernières) et Défis gagnants (plus de récompenses avec les Terrains d'entraînement et 100 % de chance d'avoir du loot spécifique sur les boss), et ce jusqu'au 9 avril.