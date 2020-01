Borderlands 3 : un nouveau mini-évènement Coffres rares garnis annoncé, pour deux semaines de loot accru

Pour tenter de garder sa communauté active entre l'arrivée de deux contenus majeurs, Gearbox semble avoir choisi la voie des évènements temporaires pour Borderlands 3, même si le jeu ne se prête pas forcément bien à l'exercice. Ainsi, en plus de l'abaissement du niveau dans l'Élimination au site secret de Maliwan, nous avons pu profiter jusqu'à aujourd'hui de la Folie de la chasse avec des taux d'apparition des ennemis et butins rares plus élevés.

Pas de repos pour les Chasseurs de l'Arche, car c'est un mini-évènement Coffres rares garnis qui vient de débuter aujourd'hui à 18h00 pour une durée de deux semaines jusqu'au 13 février à 17h59, comme annoncé sur le site officiel. Concrètement, tous les coffres rares du jeu délivreront davantage de butins l'étant tout autant, de quoi offrir une pluie d'équipements légendaires en Chaos 4 ! Et en plus d'affecter les joueurs, les spectateurs des lives sur Twitch auront droit à un bonus via l'ÉCHOcast, pour une chance sur quatre d'obtenir les objets obtenus par le streameur.

Mais attendez, ce n'est pas tout, car il y a mieux ! Gearbox a écouté le bon sens de sa communauté et a donc décidé de rendre permanent l'ajustement du niveau de l'Élimination au site secret de Maliwan à partir d'aujourd'hui. Comme quoi, l'utilisation du terme « évènement » a surtout servi à expérimenter et voir les retours. Pour autant, si vous préfériez l'ancien fonctionnement, une option pour repasser à l'ancien mode de difficulté sera ajoutée en février.

Espérons tout de même que le studio ait quelques surprises en réserve pour les semaines à venir, ce qui n'aurait rien d'étonnant avec la Saint-Valentin approchant.

