Borderlands 3 : un mini-évènement Folie de la chasse annoncé, les ennemis rares seront de sortie

Alors que 2019 s'est terminé avec la sortie du premier DLC Le Casse du Beau Jackpot, 2020 aurait dû débuter avec un évènement abaissant la difficulté de l'Élimination au site secret de Maliwan, qui n'a finalement pas eu lieu comme prévu et s'est vu reporter sans plus de détails.

Eh bien, comme annoncé par Gearbox, il va finalement avoir lieu du 16 au 30 janvier et sera surtout accompagné par un mini-évènement nommé Folie de la chasse. Qu'est-ce donc ? Rien de plus qu'une augmentation du taux d'apparition des ennemis et butins rares. Pour en profiter, il faudra appliquer le correctif diffusé demain à 18h00 et c'est de la même manière que tout prendra fin le 30 à 17h59. Notez tout de même que si toutes les plateformes sont concernées pour cette chasse, les joueurs Stadia n'ont toujours pas accès à l'Élimination au site secret de Maliwan et ne peuvent donc pas bénéficier...

Borderlands 3 24,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 24,99€. Pendant deux semaines, vous obtiendrez des avantages supplémentaires en vous acharnant sur les ennemis octroyant des butins spécifiques. Les adversaires concernés sont les boss de campagne pouvant être défiés plusieurs fois, les boss du terrain d’entraînement, les boss du Cercle du massacre, les boss d’Élimination au site secret de Maliwan, ainsi que les ennemis rares et ceux rencontrés lors des Chasses d’Hammerlock et de Cibles à saisir. Tous ces terribles adversaires auront plus de chances de laisser derrière eux leurs butins légendaires habituels. De plus, le taux d’apparition d’équipement d’élus a aussi été amélioré de manière temporaire ! Pour vous aider à mettre la main sur les cibles qui vous intéressent, les ennemis rares apparaîtront plus fréquemment lors de l’événement. Si vous êtes à la recherche des butins légendaires les plus élusifs et des objets d’élus, c’est le moment d’en profiter pour obtenir les butins qui feront de votre rêve de devenir un Chasseur de l'Arche une réalité !

Est-ce le genre de petite attention qui vous fera relancer Borderlands 3 ?

