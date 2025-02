The Last of Us Saison 2 : un gros changement par rapport au jeu expliqué par les scénaristes

En avril prochain, les abonnés de Max, la plateforme SVoD de HBO, pourront découvrir la tant attendue Saison 2 de The Last of Us, inspirée des jeux vidéo de Naughty Dog et Sony. Si les premiers épisodes étaient adaptés du premier volet, cette seconde saison sera basée sur TLOU Part II, introduisant donc de nouveaux personnages.

Neil Druckmann, réalisateur des jeux vidéo, et Craig Mazin (Chernobyl) se sont entretenus avec Entertainment Weekly au sujet de ces nouveaux épisodes. Les scénaristes et showrunners restent évidemment très vagues pour éviter de spoiler les spectateurs, surtout ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Les deux hommes évoquent tout de même le personnage d'Abby, incarné à l'écran par Kaitlyn Dever, qui incarnait déjà Cassie Drake dans Uncharted 4: A Thief's End. Neil Druckmann se rappelle avoir repéré l'actrice lors d'une audition pour une première adaptation de The Last of Us en film, elle avait alors lu le rôle d'Ellie. Finalement, plusieurs années après, elle a obtenu le rôle d'Abby, un personnage présenté comme « une soldate habile dont la vision en noir et blanc du monde est remise en question alors qu'elle cherche à se venger de ceux qu'elle a aimés ».

Le personnage est déjà apparu dans quelques teasers, avec une différence flagrante par rapport à The Last of Us Part II : dans la série, Abby est loin d'être imposante ou musclée. Neil Druckmann explique que, dans le jeu, il voulait qu'Abby se joue comme Joel dans le premier volet, notamment « dans la façon dont elle peut physiquement malmener certaines choses », là où Ellie est plus menue (mais pas moins dangereuse). Kaitlyn Dever n'a pas eu besoin de développer de masse musculaire pour ce rôle, la série sera donc différente du jeu sur ce point, le showrunner rajoute :

Il n'y a pas autant d'action violente à chaque instant. C'est plus une question de drame. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action ici. C'est juste, encore une fois, des priorités différentes et la façon dont on l'aborde. Kaitlyn a l'esprit du jeu en elle. Ce que j'ai toujours aimé dans cette idée, c'est que vous allez être continuellement mis au défi comme dans la Saison 1. Lorsque vous essayez de choisir un héros, c'est difficile parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des héros. Pour chaque acte héroïque, il y a quelqu'un qui souffre de l'autre côté et qui peut raisonnablement vous voir comme un méchant. Quand vous regardez Kaitlyn, il y a juste quelque chose dans ses yeux avec lequel, même peu importe ce qu'elle vit, vous vous connectez. Il était important que nous trouvions quelqu'un avec qui nous pourrions nous connecter de la même manière que nous nous connectons à Bella (Ramsey, qui incarne Ellie, ndlr).

Craig Mazin rajoute :

Je pense personnellement qu’il y a là une formidable opportunité de se plonger dans quelqu’un qui est peut-être plus vulnérable physiquement qu’Abby dans le jeu, mais dont l’esprit est plus fort. Et puis la question est : « D’où vient sa nature redoutable et comment se manifeste-t-elle ? » C’est quelque chose qui sera exploré maintenant et plus tard.

« Plus tard », oui, car Neil Druckmann et Craig Mazin ont déjà des plans pour davantage de saisons. Encore faut-il que les prochains épisodes séduisent les spectateurs, mais avec « Des dizaines de millions de personnes » qui ont regardé la Saison 1, il y a fort à parier que le succès soit encore au rendez-vous.

Dans cet entretien avec EW, Neil Druckmann revient également sur le leak qui a touché le studio et The Last of Us Part II en 2020. Les joueurs ont ainsi découvert d'énormes spoilers hors contexte, résultant en une vague de harcèlements et menaces envers Naughty Dog, les développeurs et les comédiens, particulièrement Laura Bailey qui prête sa voix à Abby. Espérons que les spectateurs soient cette fois intelligents envers Kaitlyn Dever.

