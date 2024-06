The Last of Us : moins d'épisodes, déjà des Saisons 3 et 4 évoquées, les créateurs dévoilent un tas d'infos

La première saison de The Last of Us, adaptée des jeux vidéo de Naughty Dog, a fait sensation. La série live action est une réussite, nombreux sont les spectateurs à avoir découvert la franchise au travers de ces neuf épisodes, certains se sont penchés sur les jeux vidéo, mais d'autres attendent sagement la suite de la série sur HBO Max.

Il faudra encore attendre de longs mois avant de découvrir la Saison 2 de The Last of Us, mais Craig Mazin et Neil Druckmann se sont déjà entretenus avec Deadline pour dévoiler ce qui nous attend. Les créateurs, showrunners, producteurs exécutifs et réalisateurs annoncent que la Saison 2 de The Last of Us sera plus courte, avec sept épisodes, mais l'histoire se poursuivra au travers d'une future Saison 3 qui sera plus longue. Cependant, certains épisodes seront assez longs, à l'instar de celui dédié à Bill et Frank dans la Saison 1 qui faisait près de 1h15. Craig Mazin (Chernobyl) explique :

Le matériel narratif que nous avons obtenu du jeu The Last of Us Part II est bien plus important que le matériel narratif du premier jeu, donc une partie de ce que nous avons dû faire dès le début a été de trouver comment raconter cette histoire au fil des saisons. Lorsque vous faites cela, vous recherchez des points d'arrêt naturels, et comme nous l'avons expliqué, cette saison, le point d'arrêt semblait survenu après sept épisodes.

HBO n'a pas encore confirmé la production de la Saison 3, mais ce ne sera sans doute qu'une question de temps, l'idée avait déjà été évoquée après le succès des premiers épisodes. Craig Mazin n'a pas changé son discours, il y aura besoin de plusieurs saisons pour raconter toute l'histoire de The Last of Us Part II :

Nous ne pensons pas que nous pourrons raconter l’histoire même en deux saisons (2 et 3) parce que nous prenons notre temps et empruntons des chemins intéressants, ce que nous avons également fait un peu dans la Saison 1. Nous pensons qu’il sera presque assuré que – tant que les gens continueront à regarder et que nous pourrons continuer à faire plus de télévision – la Saison 3 sera considérablement plus longue. Et en effet, l’histoire nécessitera peut-être une Saison 4. Une chose est absolument sûre, je ne vois pas comment nous pourrions raconter l’histoire qui reste une fois la Saison 2 terminée dans une saison supplémentaire.

Le message est clair : spectateurs, regardez les futurs épisodes de la série The Last of Us pour que HBO Max lance la production des Saisons 3 et 4 afin que Craig Mazin et Neil Druckmann terminent leur histoire ! Les créateurs de la série insistent, si la Saison 2 est plus courte, c'est bien pour qu'ils puissent prendre leur temps, cette Saison 2 ne couvrira donc pas tous les évènements de The Last of Us Part II. Du côté de l'ambiance, ce sera bien différent. Neil Druckmann, directeur des jeux, rappelle que The Last of Us est une sorte d'histoire d'amour, tandis que TLOU Part II est une histoire de revanche et de vengeance, ces prochains épisodes devraient donc être plus sombres. Si vous avez fait le jeu, vous savez. Cependant, Neil Druckmann et Craig Mazin précisent bien que l'histoire de la série n'ira pas au-delà de celle des jeux vidéo, reste à savoir un The Last of Us Part III donnera du grain à moudre aux scénaristes. Pour l'instant, les deux hommes sont focalisés sur les jeux existants, il y a déjà de quoi faire et ils ont déjà un plan sur plusieurs Saisons pour raconter tout cela.

Les fans auront par ailleurs droit à des épisodes qui reviendront sur des évènements survenus pendant la Saison 1, mais avec un point de vue différent. Là encore, si vous avez fait le jeu vidéo, pas de surprise. Malheureusement, les personnages de Bill et Frank ne seront pas de retour, ils ont eu droit à un très bel épisode dans la Saison 1, là où Bill n'était qu'un personnage très secondaire dans le jeu. Les créateurs de la série devraient continuer sur leur lancée d'étoffer des personnages, sans dire qui, les fans ne peuvent que spéculer. Cette Saison 2 introduira évidemment de nouveaux personnages, et donc de nouveaux acteurs et actrices, avec au casting Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) et Rutina Wesley (Maria), mais également Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) et Jeffrey Wright (Isaac). L'actrice Catherine O'Hara (Bettlejuice, Maman, j'ai raté l'avion !) sera également présente au casting, dans un rôle encore inconnu. De nouvelles têtes qui ont facilité de tournage, selon Craig Mazin :

La première semaine de tournage d’une nouvelle saison d’une émission est intrinsèquement difficile car vous retournez au travail. Il faut se dérouiller un peu. Nous travaillons avec de nouveaux acteurs jouant de nouveaux personnages, nous découvrons de nouvelles choses et cette semaine s'est déroulée aussi bien que j'aurais pu l'imaginer. Nous avons pu travailler avec certains des nouveaux acteurs ; ils sont exceptionnels. Et le matériel que nous avons tourné et les nouveaux éléments que nous avons inclus sont formidables. Je suis incroyablement optimiste quant à ce que nous faisons ici, et cela ne fait que commencer. Je pense que nous sommes prêts à offrir quelque chose de spécial. J’espère que c’est comme ça que ça se passe.

De belles paroles qui vont évidemment ravir les fans, mais il faudra encore attendre avant de découvrir ces nouveaux épisodes de The Last of Us, la Saison 2 n'est pas attendue avant 2025 sur HBO Max. D'ici là, vous pouvez retrouver la Saison 1 en Blu-ray 4K Ultra HD avec un steelbook en édition limitée à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.