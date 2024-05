The Last of Us : un acteur du jeu reprend son rôle dans la Saison 2, des images du tournage en fuite

Après de premiers épisodes de haute volée, la Saison 2 de The Last of Us est évidemment très attendue, que ce soit par les fans des jeux de Naughty Dog ou les néophytes qui ont découvert la franchise avec cette adaptation en live action. Nous retrouverons évidemment Pedro Pascal et Bella Ramsey dans leurs rôles de Joel et Ellie, mais de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Kaitlyn Dever incarnera Abby, personnage central de The Last of Us Part II, mais ces derniers jours, c'est Isaac qui fait parler de lui. Dans le jeu, le chef du Front de Libération de Washington (W.L.F) était incarné par Jeffrey Wright, eh bien voilà que Naughty Dog annonce que c'est ce même Jeffrey Wright qui reprendra son rôle d'Isaac Dixon dans la Saison 2 de The Last of Us.

L'acteur américain est habitué des tournages, il est connu pour ses rôles dans les films James Bond, The Batman, Hunger Games ou encore dans les séries Broadwalk Empire et Westworld. Son personnage est assez mystérieux, mais des photos volées sur le tournage montrent Jeffrey Wright porter un uniforme militaire, sans doute celui de la FEDRA, en charge de la gestion des zones de quarantaine. Les fans s'attendent déjà à un flashback pour mieux cerner le personnage, comme ce fut le cas dans la Saison 1 avec Bill. Pour rappel, Merle Dandridge avait également repris son rôle de Marlene dans les premiers épisodes.

D'autres photos du tournage sont disponibles sur la Toile, montrant notamment Ellie (Bella Ramsey) et Diana (Isabela Merced) en vadrouille sur Paillette. Une image insiste sur le sac à dos d'Ellie, exactement le même que dans le jeu, les fans vont encore se régaler avec ce souci du détail. Il va quand même falloir attendre de longs mois avant de découvrir tout cela en action, la Saison 2 de The Last of Us n'est pas prévue avant 2025 sur HBO Max. D'ici là, vous pouvez retrouver la Saison 1 en Blu-ray 4K Ultra HD avec un steelbook en édition limitée à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.