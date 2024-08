Defect : les anciens développeurs de DOOM, Call of Duty et The Last of Us dévoilent leur premier jeu

Plusieurs vétérans de l'industrie vidéoludique ont fondé emptyvessel, un studio basé au Texas et composé d'Emanuel Palalic et Garret Young (DOOM), ainsi que de développeurs ayant travaillé sur Call of Duty, Uncharted, The Last of Us, Resistance ou encore Anthem. Le compositeur Mick Gordon est même de la partie et emptyvessel dévoile aujourd'hui son premier jeu, Defect.

Defect sera un FPS multijoueur en équipes dans un monde cyberpunk dirigé par Le Système, une IA autoritaire. Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, le titre nous permettra de rejoindre une faction et de se lancer dans des batailles en 4 vs 4 vs 4 vs 4, avec de multiples objectifs en coopération ou compétitifs comme le trafic d'armes, l'assassinat de cibles ou l'arrestation de suspects. Les parties auront donc des dénouements et affrontements différents selon les missions, que vous soyez du côté d'une équipe prônant le contrôle ou le chaos.

Defect est pour l'instant attendu uniquement sur PC, à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver une première bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et la Doom Anthology en édition collector en précommande à 79,99 € à la Fnac.