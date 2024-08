Call of Duty: Black Ops 6, Activision dévoile tout ce qu'il faut savoir sur le mode Zombies et fait plaisir aux anciens joueurs

Call of Duty: Black Ops 6 sera lancé en octobre prochain, mais les joueurs pourront découvrir les modes Multijoueur au travers d'une bêta dans quelques jours. Cependant, Activision a décidé de se concentrer pour l'instant sur la promotion du mode Zombies, qui fera suite à celui de Call of Duty: Black Ops - Cold War avec des têtes connues et des personnages inédits.

Ces derniers jours, Activision a partagé deux vidéos pour parler du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, l'occasion de faire un gros point sur ce qui attend les joueurs. Les développeurs ont donc publié un très, très, trèèès long billet sur le blog officiel du jeu, en français, mais attention, il contient des spoilers sur les mécaniques de gameplay, les ennemis et la carte Terminus. En tout cas, nous avons rendez-vous le 28 août prochain pour un Call of Duty NEXT qui nous en apprendra encore davantage sur ce mode Zombies.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 est fixée au 25 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez précommander le jeu contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.