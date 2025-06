Call of Duty: Black Ops 6, un petit changement énerve les fans dans la Saison 4

Activision a lancé en fin de semaine dernière la Saison 4 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone, rajoutant évidemment tout un tas de contenu, notamment des Opérateurs, un nouveau Passe de combat, les armes LC10 et FFAR 1 ou encore le bundle Ballerina. Mais c'est un petit changement dans un menu qui a fait bondir de rage les joueurs.

Comme le rapporte Eurogamer, plusieurs internautes ont dévoilé sur Reddit qu'une publicité pour des skins payantes apparaît désormais dans le menu Attirail, permettant de créer ses classes personnalisées. Au-dessus des armes sélectionnables, nous avons en effet un petit bandeau pour acheter du contenu premium, ce qui n'est évidemment pas au goût des joueurs. Si la présence de publicités pour des microtransactions in-game est admise pour les jeux free-to-play, la pilule a bien du mal à passer pour les fans qui ont déboursé jusqu'à 79,99 € pour acheter Call of Duty: Black Ops 6.

De son côté, Activision n'a pas commenté ce changement, qui est sans doute là pour rester... Vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops 6 à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.