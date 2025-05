Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, la Saison 4 arrive, voici tout ce qu'il faut savoir

Activision et ses studios continuent de faire vivre Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, le Battle Royale free-to-play a vu le retour de Verdansk la saison dernière, mais les développeurs présentent désormais la Saison 6, qui apportera son lot de nouveautés dans tous les modes de jeu. Les joueurs pourront ainsi découvrir cinq nouvelles cartes en Multijoueur, le point d'intérêt The Overlook sur Verdansk, le mode Grief sur Zombies, sans oublier cinq nouvelles armes et un évènement avec Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 6 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone :

VUE D’ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR : Cinq cartes multijoueur : Bravez le froid et les reliefs islandais avec trois nouvelles cartes, disponibles dès le lancement de la saison. Shutdown et Fugitive proposent des affrontements en 6v6, tandis que Blitz resserrera les confrontations en 2v2. À la mi-saison, faites la fête sur Eclipse et découvrez une version revisitée de Fringe.

: Bravez le froid et les reliefs islandais avec trois nouvelles cartes, disponibles dès le lancement de la saison. Shutdown et Fugitive proposent des affrontements en 6v6, tandis que Blitz resserrera les confrontations en 2v2. À la mi-saison, faites la fête sur Eclipse et découvrez une version revisitée de Fringe. Nouveautés et modes faisant leur retour : Récupérez les plaques d’identité de vos adversaires pour vider leur réserve de renforts dans le mode Elimination d’équipe, une version remaniée d’Elimination confirmée. Dans le mode Une balle chargée, chaque tir est précieux pour vous assurer de la victoire.

: Récupérez les plaques d’identité de vos adversaires pour vider leur réserve de renforts dans le mode Elimination d’équipe, une version remaniée d’Elimination confirmée. Dans le mode Une balle chargée, chaque tir est précieux pour vous assurer de la victoire. Équipement supplémentaire : La série de point Faucheuse revient, directement depuis le premier Black Ops. Elle offre une puissance de feu sans équivalent qui ne manquera pas d’exploser la concurrence.

: La série de point Faucheuse revient, directement depuis le premier Black Ops. Elle offre une puissance de feu sans équivalent qui ne manquera pas d’exploser la concurrence. Saison classée 4 : Défiez les meilleurs, enchainez les victoires et grimpez les rangs dans une nouvelle saison de parties classées en multijoueur. De toutes nouvelles récompenses sont à la clé. VUE D’ENSEMBLE DU MODE ZOMBIES : Grief est de retour : Lancez-vous dans des batailles épiques en 4v4, disponible sur toutes les cartes. Maitrisez vos adversaires tout en sécurisant les zones de capture afin de les affaiblir. La dernière équipe encore debout gagne !

: Lancez-vous dans des batailles épiques en 4v4, disponible sur toutes les cartes. Maitrisez vos adversaires tout en sécurisant les zones de capture afin de les affaiblir. La dernière équipe encore debout gagne ! Contenu de jeu supplémentaire : Brisez les armures des morts-vivants et créez des explosions à zone d'effet grâce au modificateur de munitions Souffle Fracassant. Trois nouveaux GobbleGums aux effets impressionnants sont à déguster et la Faucheuse arrive également pour toujours plus d’effets pyrotechniques.

: Brisez les armures des morts-vivants et créez des explosions à zone d'effet grâce au modificateur de munitions Souffle Fracassant. Trois nouveaux GobbleGums aux effets impressionnants sont à déguster et la Faucheuse arrive également pour toujours plus d’effets pyrotechniques. Nouveaux modes et plus encore : Débloquez des récompenses cachées grâce aux défis Opérations secrètes, puis préparez-vous à surmonter le défi d’Abomination. Survivre le plus longtemps possible sera l’objectif dans Salle de départ. Et comme toujours, massacrez un maximum de zombies pour grimpez tout en haut du classement, obtenir des récompenses et revendiquer le droit à la vantardise. VUE D’ENSEMBLE DE WARZONE : Nouveau centre d'intérêt : L'imposant gratte-ciel connu sous le nom de The Overlook arrive dans le centre-ville de Verdansk avec des tyroliennes, des grues et de nouveaux espaces intérieurs à explorer.

: L'imposant gratte-ciel connu sous le nom de The Overlook arrive dans le centre-ville de Verdansk avec des tyroliennes, des grues et de nouveaux espaces intérieurs à explorer. Nouveaux modes à durée limitée : Le mode Affrontement, un match à mort en 52v52 sur Verdansk, est de retour ! Rejoignez 51 autres opérateurs dans un combat chaotique pour conquérir des points et vaincre vos ennemis. Havoc Royale propose quant à lui une zone thématisée de Verdansk avec des modificateurs. Enfin, Résurgence décontractée vous emmène sur Rebirth Island pour des affrontements plus détendus entre humains et bots.

: Le mode Affrontement, un match à mort en 52v52 sur Verdansk, est de retour ! Rejoignez 51 autres opérateurs dans un combat chaotique pour conquérir des points et vaincre vos ennemis. Havoc Royale propose quant à lui une zone thématisée de Verdansk avec des modificateurs. Enfin, Résurgence décontractée vous emmène sur Rebirth Island pour des affrontements plus détendus entre humains et bots. Les parties classées voient double : Call of Duty: Warzone double littéralement la mise avec deux modes de parties classées distincts : Battle Royale Classé (sur Verdansk) au lancement et pendant toute la saison, et le retour des parties classées sur Rebirth Island à la mi-saison.

: Call of Duty: Warzone double littéralement la mise avec deux modes de parties classées distincts : Battle Royale Classé (sur Verdansk) au lancement et pendant toute la saison, et le retour des parties classées sur Rebirth Island à la mi-saison. Nouveautés : Les tyroliennes horizontales et les grues deviennent de nouveaux lieux à s’approprier dans le centre-ville, tandis que l’Overlook ouvre son hall d’entrée. POUR TOUS LES MODES DE JEU : Nouvelles armes : Cinq nouvelles armes font leur apparition dans la saison 4, dont deux dès le lancement : la mitraillette LC10 et le fusil d'assaut FFAR 1. Plus tard dans la saison, vous pourrez mettre la main sur le fusil tactique Essex Model 07, l'arme spéciale Olympia et l'arme de corps-à-corps Pioche. Enfin, deux nouveaux accessoires vous permettent de personnaliser votre style de jeu.

: Cinq nouvelles armes font leur apparition dans la saison 4, dont deux dès le lancement : la mitraillette LC10 et le fusil d'assaut FFAR 1. Plus tard dans la saison, vous pourrez mettre la main sur le fusil tactique Essex Model 07, l'arme spéciale Olympia et l'arme de corps-à-corps Pioche. Enfin, deux nouveaux accessoires vous permettent de personnaliser votre style de jeu. Evènements à l’horizon : La saison 4 est remplie d'événements, dont Rivals, Ballerina (de l'univers de John Wick) et d'autres encore qui arriveront à la mi-saison. De plus, prouvez votre valeur dans les classements Zombies et devenez le King of the Dead !

: La saison 4 est remplie d'événements, dont Rivals, Ballerina (de l'univers de John Wick) et d'autres encore qui arriveront à la mi-saison. De plus, prouvez votre valeur dans les classements Zombies et devenez le King of the Dead ! Passe de combat et Black Cell : Le Passe de combat de la saison 4 met Stitch et le brutal Opérateur Black Cell Omen sur le devant de la scène. Mais ce n’est pas tout puisque de nouveaux plans d'armes, des apparences d'opérateurs, des cartes de visite, des exécutions, des emotes et bien plus encore sont à débloquer dans un mélange de niveaux gratuits et premium.

: Le Passe de combat de la saison 4 met Stitch et le brutal Opérateur Black Cell Omen sur le devant de la scène. Mais ce n’est pas tout puisque de nouveaux plans d'armes, des apparences d'opérateurs, des cartes de visite, des exécutions, des emotes et bien plus encore sont à débloquer dans un mélange de niveaux gratuits et premium. Opérateurs de la saison 4 : Stitch revient après avoir été libéré de prison en tête d'affiche du nouveau Passe de combat. Il s’affiche aux côtés du sinistre Omen, disponible dans le Black Cell. De plus, incarnez l'assassin Eve Macarro dans une collaboration explosive avec Ballerina, et bien plus encore à la mi-saison.

: Stitch revient après avoir été libéré de prison en tête d'affiche du nouveau Passe de combat. Il s’affiche aux côtés du sinistre Omen, disponible dans le Black Cell. De plus, incarnez l'assassin Eve Macarro dans une collaboration explosive avec Ballerina, et bien plus encore à la mi-saison. Annonces CDL : Le Major IV est presque là ! Découvrez où le regarder, ainsi que les récompenses en jeu à débloquer simplement en se connectant à la diffusion.

Pour rappel, Activision a récemment annoncé qu'il abandonnait les mises à jour de contenu sur Call of Duty: Warzone Mobile, la Saison 6 ne sortira pas sur smartphones. La date de sortie de la Saison 6 est fixée au 29 mai 2025 dans Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, vous pouvez retrouver CoD: BO 6 à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.