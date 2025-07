Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, tout savoir sur la Saison 5

La Saison 5 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone arrive





Dans quelques jours, Activision, Treyarch et Raven Software lanceront la Saison 5 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. Comme à chaque fois, les joueurs vont pouvoir découvrir un tas de nouveautés. Nous aurons ainsi droit à des cartes, des modes de jeu, un point d'intérêt majeur à Verdansk et surtout la conclusion du scénario du mode Zombies.

Toutes les infos sur la Saison 5 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone





Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 5 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone :

VUE D’ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR :



Quatre cartes : Traquez les dernières taupes du Panthéon sur trois cartes disponibles au lancement : Runway, Exchange et World Motor Dynasty (W.M.D.). Préparez-vous à miser gros à la mi-saison avec la nouvelle carte Jackpot.

: Traquez les dernières taupes du Panthéon sur trois cartes disponibles au lancement : Runway, Exchange et World Motor Dynasty (W.M.D.). Préparez-vous à miser gros à la mi-saison avec la nouvelle carte Jackpot. Nouveaux modes et modes de retour : Au lancement de la saison, faites parler la précision avec le nouveau mode Visez haut, et retrouvez les modes Fusils de précision uniquement et Moshpit enragé. À la mi-saison, préparez-vous à de l'action explosive avec Démolition enragé et manipulez des armes haut de gamme dans Plan escarmouche.

: Au lancement de la saison, faites parler la précision avec le nouveau mode Visez haut, et retrouvez les modes Fusils de précision uniquement et Moshpit enragé. À la mi-saison, préparez-vous à de l'action explosive avec Démolition enragé et manipulez des armes haut de gamme dans Plan escarmouche. Nouvelle série d'éliminations : Éliminez vos adversaires avec des flèches explosives grâce à la nouvelle série d'élimination Arc de Combat, disponible à la mi-saison.

: Éliminez vos adversaires avec des flèches explosives grâce à la nouvelle série d'élimination Arc de Combat, disponible à la mi-saison. Parties classées Saison 5 : Montrez vos compétences dans la nouvelle saison classée du Multijoueur, avec de nouvelles récompenses de camouflage de rang à débloquer en gravissant les échelons. VUE D’ENSEMBLE DU MODE ZOMBIES :



Le Jugement arrive : Évitez l’apocalypse des Appalaches alors que l’assaut sur les Tours Janus commence, marquant un tournant décisif dans le conflit entre Richtofen et S.A.M.

: Évitez l’apocalypse des Appalaches alors que l’assaut sur les Tours Janus commence, marquant un tournant décisif dans le conflit entre Richtofen et S.A.M. Gorgofex en action : De la taille d’un pistolet mais à la puissance démesurée, ce dispositif bio-mécanique fusionne des propriétés mycéliennes et insectoïdes pour créer une arme miracle infligeant des dégâts directs et des incapacitations par anti-gravité.

: De la taille d’un pistolet mais à la puissance démesurée, ce dispositif bio-mécanique fusionne des propriétés mycéliennes et insectoïdes pour créer une arme miracle infligeant des dégâts directs et des incapacitations par anti-gravité. Contenu de jeu supplémentaire : Affrontez d’autres escouades dans les nouvelles arènes d’acharnement sur Reckoning, puis revenez lors de la mi-saison pour découvrir le mode dirigé, une expérience orientée objectifs. Le mode Enragé par équipe revient aussi à la mi-saison, liant les coéquipiers à un minuteur commun qui accélère le chaos à chaque manche.

: Affrontez d’autres escouades dans les nouvelles arènes d’acharnement sur Reckoning, puis revenez lors de la mi-saison pour découvrir le mode dirigé, une expérience orientée objectifs. Le mode Enragé par équipe revient aussi à la mi-saison, liant les coéquipiers à un minuteur commun qui accélère le chaos à chaque manche. Des lapins et des baffes : L'atout M Peeks débarque pour décimer les hordes de morts-vivants de manière aussi violente que divertissante. Et apportez des munitions incendiaires au combat contre les zombies avec l’arme de soutien Arc de Combat, disponible à la mi-saison. VUE D’ENSEMBLE DE WARZONE :



Détruisez le toit : Déployez-vous à Verdansk et accomplissez un contrat en plusieurs étapes pour découvrir les secrets high-techs cachés dans le Stade de Verdansk.

: Déployez-vous à Verdansk et accomplissez un contrat en plusieurs étapes pour découvrir les secrets high-techs cachés dans le Stade de Verdansk. Nouveaux modes à durée limitée : Rachetez vos équipiers tombés et luttez jusqu’à la fin dans Résurgence Stadium, ou remontez la pente depuis la dernière place du classement pour éviter l'élimination dans Echéance.

: Rachetez vos équipiers tombés et luttez jusqu’à la fin dans Résurgence Stadium, ou remontez la pente depuis la dernière place du classement pour éviter l'élimination dans Echéance. Nouvelles fonctionnalités : Vivez la montée en tension vers l'événement majeur [[CENSURÉ]] en accomplissant le contrat Détournement de satellite.

: Vivez la montée en tension vers l'événement majeur [[CENSURÉ]] en accomplissant le contrat Détournement de satellite. Parties classées Saison 5 : Prouvez votre valeur dans les modes Battle Royale et Résurgence classés et remportez de nouvelles récompenses saisonnières. POUR TOUS LES MODES DE JEU :



Détails sur les armes : Maniez quatre nouvelles armes durant la Saison 5 : le fusil d’assaut ABR A1, la mitrailleuse PML 5.56, les gants de boxe disponibles en cours de saison, et un nouveau revolver Gravemark .357 à la mi-saison. Débloquez aussi deux nouveaux accessoires, le canon broyeur de crâne de 9mm PM dès le lancement, ainsi que le PPSH-41 chargeur hélïcoïdal à la mi-saison.

: Maniez quatre nouvelles armes durant la Saison 5 : le fusil d’assaut ABR A1, la mitrailleuse PML 5.56, les gants de boxe disponibles en cours de saison, et un nouveau revolver Gravemark .357 à la mi-saison. Débloquez aussi deux nouveaux accessoires, le canon broyeur de crâne de 9mm PM dès le lancement, ainsi que le PPSH-41 chargeur hélïcoïdal à la mi-saison. Nouveaux événements et récompenses : Participez à plusieurs événements palpitants au fil de la saison et gagnez de nouvelles récompenses, comme la série de points Arc de Combat ou l’arme de mêlée gants de boxe.

: Participez à plusieurs événements palpitants au fil de la saison et gagnez de nouvelles récompenses, comme la série de points Arc de Combat ou l’arme de mêlée gants de boxe. Passe de combat et Blackcell : Le génie tactique Lawrence Sims, aperçu pour la dernière fois dans la campagne de Black Ops 6, mène le Passe de combat de la Saison 5, avec de nouveaux plans d’armes, de nouvelles apparences d’opérateurs, cartes de visite, exécutions, emotes, et plus encore à travers des paliers gratuits et premium. Les paliers gratuits incluent deux nouvelles armes de base ainsi que l’accessoire canon broyeur de crâne de 9mm PM.

: Le génie tactique Lawrence Sims, aperçu pour la dernière fois dans la campagne de Black Ops 6, mène le Passe de combat de la Saison 5, avec de nouveaux plans d’armes, de nouvelles apparences d’opérateurs, cartes de visite, exécutions, emotes, et plus encore à travers des paliers gratuits et premium. Les paliers gratuits incluent deux nouvelles armes de base ainsi que l’accessoire canon broyeur de crâne de 9mm PM. Opérateurs Saison 5 : Sims est la tête d’affiche du nouveau Passe de combat, tandis que Solace, incarnation vivante du bien, représente le Blackcell en apportant justice et ordre au chaos. Enfilez votre tenue et devenez le héros du lobby avec le Replacer, ou semez la peur avec le Pêcheur, tout droit sorti de Souviens-toi… l’été dernier.

Quand sortira la Saison 5 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone ?





La date de sortie de la Saison 5 est fixée au 7 août 2025 dans Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. Vous pouvez retrouver CoD: BO 6 à 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.