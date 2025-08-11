Battlefield 6 : « la plus grande bêta ouverte jamais réalisée », d'énormes chiffres dévoilés

La première bêta ouverte de BF 6 est terminée





Ce week-end avait lieu la première bêta ouverte de Battlefield 6, accessible avec un peu d'avance grâce à des Twitch Drops. Un véritable évènement pour tous les amateurs de FPS multijoueur, BF 6 compte bien revenir aux bases de la franchise et séduire les fans de la vieille époque. S'il faudra attendre la sortie officielle pour se faire un avis définitif, ce premier test à très grande échelle est rassurant.

D'énormes chiffres pour l'open beta de Battlefield 6





Selon les données de SteamDB, la bêta ouverte de Battlefield 6 a atteint les 521 079 joueurs connectés en simultané ce samedi, à 22h00. Ils étaient 479 611 joueurs connectés en même temps le dimanche, à 21h00. Eurogamer indique que c'est davantage que les pics de Helldivers 2, Elden Ring Nightreign ou encore Destiny 2, qui sont des jeux payants. Cependant, Battlefield 6 Open Beta se glisse juste derrière Apex Legends et Marvels Rivals du côté des jeux gratuits, toujours selon SteamDB, qui ne traite que les chiffres sur la plateforme de Valve. Pour rappel, la bêta de BF 6 était également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games et EA app. Espérons qu'EA Games communique des chiffres plus précis et globaux dans les prochaines heures, maintenant que cette première phase est terminée.

This is Battlefield's biggest Open Beta ever.



Peak time is approaching and queues will be expected. We're working on entry times to the game, but appreciate your patience as you wait for your time to arrive.



We want everyone to experience a smooth and fair Open Beta, including… pic.twitter.com/efaqqzlR1V — Battlefield Comms (@BattlefieldComm) August 9, 2025

La lutte contre les tricheurs fonctionne, mais pas parfaitement





Pendant toute la durée de la bêta ouverte, un sujet est revenu dans les conversations : l'activation obligatoire du démarrage sécurisé pour lutter contre la triche. Cela n'a pas empêché quelques malins de cheater dans les parties en ligne de Battlefield 6, mais mine de rien, EA Javelin Anticheat a grandement réduit les dégâts. L'équipe en charge de lutter contre la triche a ainsi partagé un article en dévoilant quelques chiffres intéressants :

Javelin a déjoué 330 000 tentatives de triche ou de falsification des contrôles anti-triche.

Vous avez signalé 44 000 cas de triche potentielle dès le premier jour et 60 000 autres jusqu'à présent.

Nous utilisons déjà ces données avec notre équipe d'intégrité du gameplay pour améliorer nos détections pour Battlefield 6. Ils collaborent également avec l'équipe Battlefield Positive Play afin de supprimer activement les cas de triche que nous confirmons.

Si la bêta ouverte est surtout là pour tester la capacité des serveurs à accueillir beaucoup de joueurs, l'équipe en charge d'EA Javelin profite de cette phase de test pour améliorer son outil Anticheat, ce qui devrait réduire encore davantage les cas de triche pendant les parties multijoueur.

Quand sortira Battlefield 6 ?





La date de sortie de Battlefield 6 est fixée au 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc. Une seconde bêta ouverte est prévue du 14 au 17 août prochain, sur ces mêmes plateformes.