Battlefield 6 : le mode solo en top performance graphique sur Twitch et le GeForce Now Blackwell

Cette semaine, il faut donc compter sur du Battlefield 6 le matin, ainsi que les DLC de Kingdom Come Deliverance 2 l'après midi. Johnyboy tente de parcouvrir le mode solo quotidiennement, où vous pourrez le retrouver jusqu'en début d'après midi. La suite de la journée est gérée par Ghost Deus, qui continue la découverte des derniers contenus du jeu de Warhorse Studios. Le tout diffusé sur notre chaîne Twitch et sur le GeForce Now Blackwell. Le service cloud gaming de Nvidia permet de vous montrer les jeux au maximum de leur performance graphique.

Nos contenus vidéos ne cessent d'augmenter, venez rejoindre nos comunautés et participer à nos activités sur Twitch et Youtube.

Ne manquer pas également nos vidéos et lives sur l'actualité et la réalité virtuellesur notre chaîne YouTube.