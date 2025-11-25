Battlefield 6 : le mode solo en top performance graphique sur Twitch et le GeForce Now Blackwell

Battlefield 6 : le mode solo en top performance graphique sur Twitch et le GeForce Now Blackwellpar Nicolas Balaguer
Pour le moment Johnyboy se concentre sur le mode solo, le PvP n'étant pas trop notre tasse de thé. Nous essaierons tout de même d'aller faire un tour en mode multi, sauf si nous avons rendez-vous pour de l'aqua-poney...
Cette semaine, il faut donc compter sur du Battlefield 6 le matin, ainsi que les DLC de Kingdom Come Deliverance 2 l'après midi. Johnyboy tente de parcouvrir le mode solo quotidiennement, où vous pourrez le retrouver jusqu'en début d'après midi. La suite de la journée est gérée par Ghost Deus, qui continue la découverte des derniers contenus du jeu de Warhorse Studios. Le tout diffusé sur notre chaîne Twitch et sur le GeForce Now Blackwell. Le service cloud gaming de Nvidia permet de vous montrer les jeux au maximum de leur performance graphique.
Nicolas Balaguer
|Grand voyageur des mondes virtuels depuis plus de trois décennies, j'ai visité des milliers d’univers et de gameplay différents. Tous ces périples m'ont permis de façonner mon existence sur cette terre et vivre de superbes histoires dans cette vie.