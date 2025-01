Stream for Humanity : Amine récolte 3,5 millions d'euros sur Twitch

Les évènements caritatifs sont légion sur Twitch, notamment en France. Les plus populaires restent le Z Event organisé par Zerator et SpeeDons de MisterMV, mais le vidéaste AmineMaTue a organisé en ce début d'année le Stream For Humanity, une collecte de dons « pour des causes importantes », visant à aider la Palestine, le Congo, le Soudan et le Liban.

Le Stream For Humanity a récolté plus de 3,5 millions d'euros pour cette cause, c'est l'ONG Médecins sans frontières qui bénéficiera de ces dons afin d'aider les populations locales. Organisé par Amine, l'évènement réunissait de célèbres créateurs de contenus, avec notamment Michou, Squeezie, InoxTag, Maghla, BagheraJones, Etoiles, Gotaga, Doigby, Billy, AVAMind, Kameto, Zack Nani, Terracid, Trixy ou encore Tatiana. Au terme de ce week-end intense, évidemment riche en donation goals, un match de foot a été organisé au stade Jean-Bouin, accueillant des spectateurs pour l'occasion.

Comme le rappelle Le Monde, Internet n'est jamais content et a critiqué l'évènement, pointant du doigt l'absence d'autres régions touchées par diverses catastrophes, que ce soit Mayotte ravagée par un cyclone ou l'Ukraine attaquée par la Russie. Amine a cependant déclaré qu'il était prêt à organiser de nouveaux évènements du même genre pour d'autres causes à l'avenir.